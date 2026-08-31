Imagini ireale în comuna Vama din județul Satu Mare. Un viceprimar a fost filmat în timp ce transporta cu scuterul un proiectil de artilerie găsit de muncitori pe un șantier.

Cum s-a desfășurat plimbarea cu obuzul în mână

În loc să anunțe autoritățile, viceprimarul comunei Vama ar fi luat obuzul în mână și l-ar fi dus, cu scuterul, până la cel mai apropiat post de Poliție.

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Pirotehniștii ISU au intervenit ulterior și au preluat muniția, despre care se estimează că ar fi un proiectil de calibrul 75 de milimetri.

Incidentul bizar a avut loc în comuna Vama, din județul Satu Mare și a fost surprins în imagini video, potrivit presei locale.

Viceprimarul localității ar fi dus proiectilul neexplodat, cu un scuter, prin trafic.

Muniția ar fi fost descoperită de muncitori pe un șantier din Vama. Aceștia ar fi luat legătura cu viceprimarul după ce au găsit proiectilul.

În loc să anunțe imediat pompierii sau să apelze numărul de urgență 112, edilul ar fi hotărât să ducă personal muniția până la cea mai apropiată secție de Poliție.

În imagini se vede cum acesta se deplasează pe scuter, cu proiectilul ținut în mână, prin trafic.

Ulterior, autoritățile au fost alertate, iar echipajele specializate ale ISU au intervenit pentru ridicarea și neutralizarea muniției.

Pericolele majore ale manipulării de muniție neexplodată din Al Doilea Război Mondial

Potrivit primelor estimări, proiectilul ar putea fi un obuz de artilerie de calibrul 75 de milimetri, din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

Astfel de muniții pot rămâne periculoase chiar și după zeci de ani, iar manipularea lor poate provoca explozii.

Autoritățile avertizează că muniția neexplodată nu trebuie atinsă, mutată, lovită sau transportată.

Dacă descoperiți un astfel de obiect, recomandarea este să vă îndepărtați și să sunați imediat la 112. Doar echipele specializate ale autorităților pot evalua și ridica în siguranță proiectilele sau alte elemente de muniție neexplodată, scrie digi24.ro.

Sursa foto: Capturi Presa SM