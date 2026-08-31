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Vladimir Putin a sosit în Kârgâzstan pentru summit-ul OCS. Cum a fost primit și cu cine are prima întâlnire bilaterală oficială

Melania Agiu
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Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sosit, luni după-amiaza, în Kârgâzstan, unde va participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) și va avea o serie de întâlniri bilaterale.

Avionul șefului statului rus a aterizat pe aeroportul „Manas” din Regiunea Ciui, Kârgâzstan ce deservește zona Bișkek. La scara avionului, acesta a fost întâmpinat de președintele Consiliului de Miniștri – șeful administrației prezidențiale din Kârgâzstan, Adylbek Kasymaliev.

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Liderul de la Kremlin a încercat un „boorsoq” (un fel de gogoașă) cu miere și a primit în dar o jucărie reprezentând un leopard.

Ședința Consiliului Liderilor Statelor membre ale OCS va avea loc pe 1 septembrie la Bișkek. OCS este o organizaţie în plină expansiune care reuneşte zece state: Belarus, China, India, Iran, Rusia, Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Pakistan, Tadjikistan.

Imediat după aterizare, Putin și președintele Chinei, Xi Jinping, au început o întâlnire bilaterală.

Aceasta este a doua întâlnire din acest an a celor doi lideri, după vizita de stat a președintelui Putin în China pe 9 mai.

Luni, Vladimir Putin s-a întâlnit cu președintele Xi la Bișkek, capitala Kârgâzstanului, unde are loc summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS).

El a declarat: „Cooperarea dintre Rusia și China se dezvoltă cu succes în toate domeniile.”

Rusia este pregătită să colaboreze cu China pentru a transforma regimul de viză simplificată dintre cele două țări într-un regim permanent, a mai precizat Putin în timpul întâlnirii cu Xi Jinping.

„Suntem pregătiți să colaborăm pentru a transforma regimul fără vize într-unul permanent, dacă partea chineză consideră acest lucru posibil și util”, a afirmat Putin în cadrul unei întâlniri cu președintele chinez Xi Jinping, organizată în marja summitului SCO.

El a menționat că vizitele fără viză au contribuit la creșterea fluxurilor turistice între cele două țări cu 43% în prima jumătate a anului.

Reamintim că, anul trecut, ambele țări au permis intrarea fără viză pentru o perioadă de până la 30 de zile, iar în luna mai a acestui an, măsura a fost prelungită până la sfârșitul anului viitor.

Se preconizează că și cooperarea în cadrul proiectului conductei de gaz „Power of Siberia-2”, despre care s-a discutat anterior, va fi inclusă pe ordinea de zi a summitului. Acest proiect presupune construirea unei conducte de gaz pentru transportul gazului natural din Peninsula Yamal din Rusia către China, prin Mongolia. Cu toate acestea, cele două țări nu au reușit să ajungă la un acord, întrucât nu au putut să-și reducă divergențele cu privire la detalii precum prețul de furnizare.

Putin s-a deplasat la Bișkek însoțit de o delegație „redusă”, formată din șapte membri, printre care se numără ministrul de externe Serghei Lavrov, viceprim-ministrul Alexei Overchuk, consilierii prezidențiali Maxim Oreshkin și Iuri Ușakov, precum și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, coordonatorul OCS, Bakhtiyor Khakimov, și ambasadorul Rusiei în Kârgâzstan, Serghei Vakulov.

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