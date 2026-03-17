Cum a ajuns Ali Larijani să fie considerat „liderul de facto al regimului iranian” după moartea lui Ali Khamenei?

Șeful securității iraniene, Ali Larijani, a fost ucis într-un atac israelian chiar după ce l-a amenințat pe președintele american Donald Trump cu moartea.

El era considerat „liderul de facto al regimului iranian” după uciderea lui Ali Khamenei în bombardamentele de pe 28 februarie 2026.

Ali Larijani: Liderul de facto al Iranului după uciderea lui Qasem Soleimani și a lui Ali Khamenei

În serviciile occidentale, el era păpușarul care trăgea sforiile și lua deciziile pentru atacarea țărilor arabe din Golf, a spus marți un oficial militar israelian sub anonimat.

A ordonat atacuri asupra Israelului și a țărilor arabe din Golful Persic, sperând că va putea pune presiune pe acestea, sperând că le-ar putea coaliza împotriva Israelului și a Statelor Unite.

La vârsta de 68 de ani, aflat la conducerea Consiliului Suprem al Securității Naționale, Ali Larijani s-a bucurat de reputația de a se bucura de încrederea liderului suprem Ali Khamenei după ce Donald Trump l-a ucis pe generalul Qasem Soleimani.

A ordonat atacarea țărilor arabe din Golf

Cu o îndelungată carieră în armată, a avut un rol în centrul politicii nucleare și în diplomația iraniană.

El a amenințat că Iranul va lupta „indiferent de preț” și l-a acuzat pe Trump că a antrenat poporul american într-un război nedrept.

Au fost bombardate nu doar bazele militare SUA, dar și hoteluri din Emiratele Arabe Unite și Bahrain, aeroporturi aglomerate de civili din Qatar și Kuweit.

Era mâna dreaptă a lui Khamenei

Născut în 1957, la Najaf, în Irak, Ali Larijani a fost fiul unui demnitar șiit apropiat ayatollahului Ruhollah Khomeini, primul lider suprem iranian și fondatorul Republicii Islamice de după Revoluția Islamică din 1979.

Numit de Ali Khamenei în 1996 ca reprezentant și secretar în Consiliul Suprem al Securității Naționale, a devenit principalul negociator în dosarul nucelar cu marile puteri între anii 2005 și 2007.

Larijani a susținut acordul nuclear istoric cu marile puteri încheiat în 2015, anulat de Donald Trump.

Autorul recomandă: Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider iranian care se va bate cu Trump