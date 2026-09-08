În cadrul unui interviu în care a acuzat Occidentul de ingerințe în procesele electorale, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a făcut referire la alegerile prezidențiale din România din 2025 și la Călin Georgescu, relatează TASS.

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Lavrov, despre Călin Georgescu: „A fost pur și simplu «scos din cursă»”

Serghei Lavrov a amintit alegerile prezidențiale din România din 2025 în timp ce vorbea despre ceea ce el consideră a fi ingerințe occidentale în alegerile din alte state.

„În prima etapă, totul a fost absolut curat – niciunul dintre observatori nu a observat nimic în neregulă – iar câștigătorul a fost un om care a pledat nu pentru respectarea orbească a ordinelor de la Bruxelles, ci pentru articularea intereselor naționale ale României. Chiar dacă nu exista nimic de reținut, a fost pur și simplu «scos din cursă» și asta a fost tot”, a spus Lavrov.

Declarația se referă la Călin Georgescu, care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din România din noiembrie 2024, scrutin anulat ulterior de Curtea Constituțională a României. Alegerile prezidențiale au fost reluate în 2025.

Lavrov susține că UE pregătește observatori pentru alegerile din Rusia

În același interviu, Lavrov a afirmat că Uniunea Europeană pregătește observatori speciali pentru alegerile parlamentare din Rusia, despre care susține că ar urma să monitorizeze „în secret” procesul electoral.

„În prezent, primim informații că Uniunea Europeană începe să instruiască niște observatori speciali care vor monitoriza în secret modul în care se desfășoară alegerile noastre”, a remarcat diplomatul rus.

Ministrul rus de Externe a făcut apoi o paralelă cu evenimentele politice din Ucraina din 2004 și cu Revoluția Portocalie.

„Ar trebui să se uite la ei înșiși: în 2004, în Ucraina, Occidentul a fost cel care a impus un al treilea tur de scrutin. Au obligat Curtea Constituțională a Ucrainei – care ar trebui să susțină legea fundamentală a țării, chiar dacă nu prevede un al treilea tur – să ia această decizie”, a continuat Lavrov. „Iată, au făcut-o, și Viktor Iușcenko a venit la putere în locul lui [fostul președinte ucrainean] Viktor Ianukovici.”

Alegerile pentru deputații celei de-a noua legislaturi a Dumei de Stat a Rusiei sunt programate să aibă loc în perioada 18-20 septembrie 2026.