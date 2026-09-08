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Două avioane de vânătoare rusești Su-35S s-au ciocnit în aer, în apropierea graniței cu Ucraina. Un pilot a murit

Două avioane de vânătoare rusești Su-35S s-au ciocnit în aer, în apropierea graniței cu Ucraina. Un pilot a murit Galerie Foto 1
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Două avioane de vânătoare multirol rusești Su-35S s-au ciocnit în aer, luni seară, deasupra regiunii Kursk, în apropierea graniței cu Ucraina. Cauza incidentului nu este deocamdată cunoscută, iar autoritățile ruse nu au oferit, până la momentul publicării, o explicație oficială.

Un pilot a murit, iar celălalt s-a catapultat

Canalul de Telegram Voevoda Veshchayet, administrat de Alexei Zemțov, ofițer în cadrul Forțelor Aerospațiale Ruse, susține că unul dintre piloți a murit, în timp ce celălalt s-a catapultat și a fost rănit.

Aceeași sursă a sugerat indirect că incidentul ar putea avea legătură cu Ucraina, afirmând că partea ucraineană va „răspunde pentru asta”. Canalul nu a prezentat însă dovezi care să susțină existența unei implicări ucrainene în coliziune.

La momentul publicării, Ministerul rus al Apărării nu făcuse un comentariu oficial cu privire la incident. Nici autoritățile ucrainene nu și-au revendicat implicarea.

Care sunt specificațiile tehnice ale unui avion Su-35S

Su-35S este un avion de vânătoare multirol de generația a patra și unul dintre cele mai avansate aparate de luptă aflate în dotarea Forțelor Aerospațiale Ruse, după avionul de generația a cincea Su-57.

Aparatul este echipat cu radarul Irbis și poate utiliza, printre altele, rachete aer-aer R-37M, despre care Rusia susține că au o rază de acțiune de până la 300 de kilometri.

Cauzele exacte ale coliziunii și circumstanțele în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite.

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