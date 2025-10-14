Moment neașteptat la summitul din Egipt. Ce i-a cerut președintele Indoneziei „la ureche” lui Trump. Un MICROFON uitat deschis a surprins momentul

O conversație neașteptată între președintele indonezian, Prabowo Subianto și Donald Trummp a fost surprinsă de un microfon lăsat deschis la finalul summitului din Egipt, dedicat încheierii războiului din Fâșia Gaza. Prabowo a avut o „cerință” sprecială pentru liderul de la Casa Albă.

Un moment surprinzător a avut loc luni, la summitul internațional care a marcat finalul războiului din Gaza, desfășurat în Sharm el Sheikh, Egipt.

După discursul său în fața liderilor mondiali, președintele american Donald Trump a fost abordat de președintele Indoneziei, Prabowo Subianto într-o conversație care a fost înregistrată accidental de un microfon lăsat deschis, scrie Reuters.

Ce i-a cerut Prabowo lui Trump

În timp ce cei doi discutau în spatele podiumului, fără să știe că sunt încă înregistrați, Prabowo i-a adresat o întrebare directă liderului de la Casa Albă: „Pot să mă întâlnesc cu Eric?”, a spus președintele indonezian, referindu-se la Eric Trump, fiul mijlociu al președintelui american.

„Îl voi pune pe Eric să te sune. Să fac asta? E un băiat atât de bun. Îl voi pune pe Eric să te sune”, a spus Trump.

Prabowo a continuat discuția, spunând: „Vom căuta un loc mai bun”, la care Trump a repetat: „Îl voi pune pe Eric să te sune.”

Conversația a continuat cu o nouă propunere din partea liderului indonezian: „Eric sau Don Jr.” – o referire la Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american.

Eric Trump și Donald Trump Jr. sunt vicepreședinți executivi ai Trump Organization, compania de familie cu activități în domeniile imobiliar, ospitalitate și blockchain.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al companiei, Trump Organization deține deja un club de golf în apropierea capitalei Jakarta, iar alte două proiecte — un resort și un club de golf în Bali — sunt în curs de dezvoltare.