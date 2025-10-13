09:14

Președintele israelian, Isaac Herzog, vrea să-i acorde omologului său american, Donald Trump, cea mai înaltă distincție onorifică a țării sale, în semn de recunoștință pentru contribuția sa la eliberarea ostaticilor din Fâșia Gaza.

Donald Trump urmează să aterizeze, luni, la Tel Aviv, și să susțină un discurs în fața Parlamentului israelian, la Ierusalim. Vizita sa coincide cu întoarcerea tuturor ostaticilor vii deținuți în Fâșia Gaza. Eliberarea israelienilor a fost prevăzută în armistițiul dintre Israel și Hamas, care s-a realizat în urma propunerii unui plan de către Trump, care este format din mai multe etape. Citește mai mult…