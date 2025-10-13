Prima pagină » Știri externe » Războiul din Gaza, aproape de final. Primii ostatici au fost eliberați/ Donald Trump a aterizat la Tel Aviv

🚨 Războiul din Gaza, aproape de final. Primii ostatici au fost eliberați/ Donald Trump a aterizat la Tel Aviv

13 oct. 2025, 08:00, Știri externe
Războiul din Gaza, aproape de final. Primii ostatici au fost eliberați/ Donald Trump a aterizat la Tel Aviv
Actualizări
09:38

Donald Trump a aterizat în Israel

Avionul lui Donald Trump a aterizat pe aeroportul Ben Gurion de la periferia orașului Tel Aviv.

O serie de personalități sunt prezente pentru a-l întâmpina – inclusiv prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și soția sa Sara, trimisul special al SUA Steve Witkoff, consilierul Jared Kushner și fiica lui Trump, Ivanka.

09:14

Președintele Israelului vrea să-i acorde lui Trump cea mai înaltă distincție onorifică a țării sale pentru contribuția la eliberarea ostaticilor

Președintele israelian, Isaac Herzog, vrea să-i acorde omologului său american, Donald Trump, cea mai înaltă distincție onorifică a țării sale, în semn de recunoștință pentru contribuția sa la eliberarea ostaticilor din Fâșia Gaza.

Donald Trump urmează să aterizeze, luni, la Tel Aviv, și să susțină un discurs în fața Parlamentului israelian, la Ierusalim. Vizita sa coincide cu întoarcerea tuturor ostaticilor vii deținuți în Fâșia Gaza. Eliberarea israelienilor a fost prevăzută în armistițiul dintre Israel și Hamas, care s-a realizat în urma propunerii unui plan de către Trump, care este format din mai multe etape. Citește mai mult…

08:53

Autoritățile israeliene au modificat lista palestinienilor care vor fi eliberați

Miniștrii Guvernului israelian au aprobat, în noaptea de duminică spre luni, mai multe modificări la lista prizonierilor palestinieni care urmează să fie eliberați ca parte a acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas. Modificările, care au fost aprobate printr-un vot telefonic, includ eliminarea de pe listă a unui prizonier care fusese deja eliberat și adăugarea a doi deținuți care nu execută pedepse pe viață și sunt afiliați Hamas.

Șapte minori care au fost reținuți după 7 octombrie 2023 au fost eliminați de pe listă, iar două femei urmează să fie eliberate. În total, 1.718 de prizonieri palestinieni vor fi eliberați, în loc de cei 1.722 conveniți anterior, scrie Haaretz.

08:48

Hamas a eliberat primii ostatici

Primii șapte  dintre cei 20 de ostatici vii au fost predați Crucii Roșii din Gaza, în timp ce familiile și mulțimile sărbătoresc eliberarea acestora, scrie Times of Israel.  Cei 13 ostatici vii rămași vor fi eliberați la ora 10:00. Autoritățile israeliene au transmis că primii șapte ostatici eliberați au ajuns deja pe teritoriul Israelului. Rudele acestora s-au îndreptat spre frontieră pentru a-i întâmpina.  Citește mai mult…

08:00

Cine sunt ostaticii pe care Hamas urmează să îi elibereze

Acordul de încetare a focului intrat în vigoare în Gaza prevede eliberarea de către Hamas a tuturor celor 48 de ostatici israelieni și străini pe care gruparea încă îi mai deține după doi ani de război.

Din nefericire, dintre cei 48 de ostatici pe care Hamas îi ținea captivi în enclava palestiniană, doar aproximativ 20 ar mai fi în viață, potrivit BBC.

Toți, cu excepția unuia, se numărau printre cele 251 de persoane răpite în timpul atacului grupării palestiniene asupra sudului Israelului din 7 octombrie 2023, în timpul căruia au fost ucise aproximativ 1.200 de alte persoane. Citește mai mult…

Luni dimineață are loc, în Egipt, un summit referitor la conflictul dintre Israel și Hamas din Fâșia Gaza, iar la întâlnire va participa, printre alții, și președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Înainte de a pleca din Statele Unite, Trump le-a declarat jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One că „războiul s-a terminat”. Declarația liderului de la Casa Albă a venit în contextul în care Israelul încă aștepta ca Hamas să elibereze ostaticii rămași, conform termenilor acordului de încetare a focului, gruparea având ca termen-limită pentru eliberarea acestora ora locală 12:00 (12:00, ora României, n. red.), scrie BBC.

GÂNDUL vă prezintă, în regim LIVE UPDATE, evoluția discuțiilor purtate în Egipt.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că „mâine (luni, n. red.) este începutul unei noi căi”, dar a avertizat că există încă „provocări de securitate foarte mari” care vor trebui rezolvate.

În schimbul ostaticilor, Israelul va elibera 250 de prizonieri palestinieni și 1.700 de deținuți din Gaza, inclusiv câteva zeci de copii.

În Gaza, cel puțin 27 de persoane au fost ucise în confruntări dintre Hamas și un clan din orașul Gaza de la sfârșitul operațiunilor militar israeliene din teritoriu. Zeci de camioane cu ajutoare umanitare au fost văzute intrând în Gaza. Imaginile publicate în presa internațională arată camioane care stau la coadă la punctul de trecere Rafah, la granița cu Egiptul.

Donald Trump merge în Egipt

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns în această dimineață în Orientul Mijlociu pentru a încerca din nou să pună capăt conflictului dintre Israel și Hamas din Fâșia Gaza și pentru a intermedia eliberarea ostaticilor israelieni pe care gruparea încă îi mai ține captivi în teritoriul palestinian.

Conform programului președintelui american, Trump urmează să aterizeze în Egipt la ora locală 13:45 (13:45, ora României, n. red.). În acest context, vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a confirmat că Hamas a anunțat că deține 20 de ostatici israelieni în viață și că acești ostatici ar urma să fie eliberați în cel mult 24 de ore.

