Momente de groază pentru pasagerii unui avion. Un motor a luat foc imediat după ce aeoronava a decolat

Panica s-a instalat la bordul unui avion Delta Air Lines Airbus, după ce motorul a explodat la câteva secunde după decolarea de la Sao Paulo.

O bucată din aripa avionului a căzut la sol. Avionul ce trebuia să ajungă în Atlanta a făcut cale întoarsă. Nu s-au raportat victime, dar pasagerii au fost foarte speriați.

Filmări cu avionul cuprins de flăcări au fost distribuite pe rețelele de socializare, potrivit ABC. Autoritățile au transmis public că investighează problema mecanică care a cauzat explozia.

Autorul recomandă: Angajații de la Air India SATS, filmați cum dansează și petrec în perioada de doliu național declarat după tragicul accident aviatic de la Ahmedabad