Un avion a decolat de la Paris spre Washington. După numai două ore și jumătate, a aterizat tot la Paris din cauza unei DEFECȚIUNI la toaletă

Un avion al companiei United Airlines, care a decolat de la Paris, a aterizat înapoi la aeroport numai după 2 ore și jumătate din cauza unei defecțiuni la toaletă. Destinația era Washington D.C.

Aeronava a decolat din nou, dar abia 25 de ore mai târziu, notează Business Insider . Zborul 331 a decolat din Paris în jurul orei 17:00, ora locală, și era programat să aterizeze la Washington 8 ore mai târziu. La puțin peste o oră de la decolare, avionul Boeing 767 s-a întors din drum, schimbându-și direcția în timp ce zbura deasupra mării, între Scoția și Irlanda.

Aeronava a revenit în Franța, aterizând la aeroportul Charles de Gaulle la două ore și jumătate după decolare. Un purtător de cuvânt al United a precizat că aeronava a trebuit să se întoarcă „pentru a rezolva o problemă la toalete”.

„Zborul a aterizat în siguranță, iar pasagerii au fost reprogramați pe următorul zbor disponibil către destinația lor”, a adăugat acesta.

Același avion Boeing 767 a decolat din nou din Paris 25 de ore mai târziu și a aterizat pe Aeroportul Internațional Washington Dulles puțin înainte de ora 21:00, ora coastei estice, luni seară. În martie, pasagerii unui zbor Air India au avut parte de o călătorie de nouă ore „spre nicăieri”.

Avionul cu destinația Delhi s-a întors la Chicago din cauză că majoritatea toaletelor s-au defectat. Compania aeriană a declarat că investigația a descoperit „pungi de plastic, cârpe și haine care fuseseră aruncate și blocaseră instalațiile sanitare”.

Sursa Foto: Shutterstock

