Reprezentanții moștenitorilor lui Giorgio Armani au contactat potențiali cumpărători pentru o participație minoritară în renumitul grup italian de modă. Astfel s-a declanșat o licitație pe sume fabuloase pentru o parte din unul dintre cele mai cunoscute imperii ale modei din lume, la doar câteva săptămâni după moartea creatorului de legendă.

Două dintre sursele care au vorbit cu agenția Reuters au declarat, sub condiția anonimatului, că printre cei abordați se numără și renumita companie franceză L’Oréal.

Compania franceză L’Oréal se află pe lista scurtă

Până în prezent, nu au fost abordați ca potențiali cumpărători fondurile de investiții private, a precizat una dintre surse.

Se așteaptă ca Banca Rothschild să ofere consultanță companiei în privința tranzacției, în contextul în care casa de modă are o legătură directă cu aceasta prin Irving Bellotti, partener Rothschild și membru în consiliul fundației Armani.

Discuțiile se află într-un stadiu incipient, a precizat una dintre surse. Grupul Armani și banca Rothschild au refuzat să comenteze. L’Oréal, care deține un acord de licență cu grupul Armani valabil până în 2050, nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

Cu o valoare pe bursă de peste 234 de miliarde de dolari, L’Oréal este a 9-a cea mai valoroasă companie din Europa la nivel de capitalizare bursieră, depășind nume ca Siemens, Shell sau Airbus.

Armani a lăsat instrucțiuni precise pentru vânzarea casei de modă fondate de el

În testamentul său, regretatul designer italian le-a cerut moștenitorilor să vândă o participație inițială de 15% din casa de modă în termen de 18 luni de la moartea sa. Ulterior, să transfere un pachet suplimentar de 30% până la 55% aceluiași cumpărător. O altă posibilitate prevăzută în testament este ca moștenitorii să listeze compania pe bursă.

Testamentul stipulează că prioritatea trebuie acordată conglomeratului de lux LVMH, gigantului din industria cosmetică L’Oréal și producătorului de ochelari EssilorLuxottica (cu care casa italiană de modă are deja un parteneriat comercial).

Actul a fost publicat luna trecută, după moartea designerului din data de 4 septembrie 2025. Documentul enumeră 6 tipuri diferite de acțiuni, cu drepturi de vot distincte.

Testamentul mai precizează că fundația caritabilă va păstra o participație de 30,1% atât în cazul unei listări pe bursă, cât și al unei vânzări către un cumpărător individual.

Afacerea ar putea fi vândută cu o sumă cuprinsă între 5 și 12 miliarde de euro

Giorgio Armani a fost singurul acționar major al companiei pe care a fondat-o acum 50 de ani și asupra căreia a menținut un control strict, atât creativ, cât și managerial.

Procesul potențialei vânzări este urmărit cu atenție, ținând cont că brandul rămâne unul dintre cele mai emblematice din industria modei. Acesta ar putea fi evaluat între 5 – 12 miliarde de euro, potrivit estimărilor analiștilor.

