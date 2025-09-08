Care a fost ultima dorință a lui Giorgio Armani. Ce regret a avut creatorul de modă

Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani, în cursul zilei de joi, 4 septembrie 2025. Înainte de moarte, celebrul creator de modă a reușit să își îndeplinească o dorință arzătoare. De altfel, în cadrul unui interviu, el mărturisise care a fost cel mai mare regret pe care l-a avut.

Luni, 8 septembrie 2025, Giorgio Armani este condus pe ultimul drum. Celebrul creator de modă își va dormi somnul de veci în cimitirul din San Martino. Ceremonia funerară va avea loc luni după-amiază. Mai multe detalii legate de înmormântare pot fi consultate AICI.

Creatorul de modă s-a stins din viață în timp ce se afla înconjurat de familie.

Giorgio Armani și-a dorit să dețină un restaurant

Înainte să se stingă din viață, creatorul de modă a avut o dorință arzătoare. Pentru a-i aduce împlinire sufletească, bărbatul a achiziționat restaurantul „La Capannina di Franceschi” din Forte dei Marmi, un local înființat în anul 1929. Forte dei Marmi este un oraș din Italia situat pe coasta toscană, în provincia Lucca. Este una dintre cele mai exclusiviste stațiuni din Toscana.

De-a lungul vremii, mai multe vedete internaționale s-au perindat prin celebrul local, pentru a susține momente artistice. Printre acestea se numără Ray Charles, Grace Jones și James Brown.

A cheltuit milione de euro

Pentru ca visul său să prindă contur, creatorul de modă a cheltuit milioane de euro. Pentru cumpărarea restaurantului, Giorgio Armani a plătit nu mai puțin de 12 milioane de euro. De altfel, așa cum mărturisea bărbatul, a existat un motiv pentru care a achiziționat localul. Era legat sufletește de el, deoarece acolo l-a întâlnit pe arhitectul italian Sergio Galeotti, cel care între timp îi devenise partener și asociat. De altfel, arhitectul a fost cel care l-a împins pe bărbat să-și urmeze pasiunea față de modă.

A murit cu un mare regret

Giorgio Armani, în schimb, a murit cu un mare regret. În cadrul unui interviu, creatorul de modă mărturisise că a petrecut prea mult timp lucrând și prea puțin alături de persoanele dragi.

„Singurul lucru pe care îl regret în viața mea este că am petrecut prea multe ore lucrând și prea puțin timp cu prietenii și familia”, spunea el, arată Financial Times.

