NASA a anunțat data la care ar putea trimite astronauți pe orbita Lunii, în cadrul programului Artemis. Din anul 1972, niciun om n-a mai pășit pe Lună

27 sept. 2025, 18:32, Știri externe
NASA a anunțat marți că ar putea trimite astronauți în 2026, cel mai devreme în primăvară, în luna aprilie. Există posibilitatea ca lansarea să fie chiar mai curând în februarie. Numele misiunii este Artemis II, numită după zeița greacă a nopții și a vânătorii.

Administrația Trump încearcă să mențină Statele Unite ale Americii în poziția de unica putere spațială care a trimis astronauți pe Lună. Între timp, China se pregătește să trimită astronauți pe Lună din 2030.  Președintele Donald Trump susține că SUA au intrat în cea de-a doua cursă spațială după cea din secolul 20,  încheiată cu aselenizarea din 1969, când astronauții americani Neil Armstrong și Buzz Aldrin din cadrul misiunii spațiale Apollo 11 (numit după zeul grec al Soarelui și al artei, fratele geamăn al zeiței Artemis), au devenit primii oameni care au pășit pe Lună.

În prima fază, NASA va trimite astronauți pe orbita Lunii în misiunea Artemis II, ca din 2027 sau în 2028 să aibă loc și o aselenizare în cadrul misiunii Artemis III.  Statele Unite ar urmări să construiască și baze lunare permanente. Ultima oară au mai fost astronauți pe Lună în anul 1972, în cadrul misiunii Apollo 17. Potrivit Science Alert, echipajul este alcătuit din astronauta Christina Hammock Koch (care ar putea fi prima femeie care a zburat pe Lună), Reid Wiseman , Victor Glover (primul astronaut de culoare care participă la o misiune de călătorie spațială spre Lună) și astronautul canadian Jeremy Hansen.

În 2026, echipajul de astronauți ar urma să zboare pe orbita Lunii. Prima astfel de misiune  a avut loc în 1968, când astronauții Frank F. Borman, James A. Lovell Jr. și William A. Anders au fotografiat Pământul de pe orbita Lunii în cadrul misiunii spațiale Apollo 8.

Aflat la cel de-al doilea mandat prezidențial, Trump pune presiune pe administrația sa și pe NASA să accelereze programul lunar. Dacă va reuși, va fi al doilea președinte republican care trimite astronauți pe Lună după fostul președinte Richard Nixon.

Sursa Foto: NASA

