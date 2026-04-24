„NATO trebuie să rămână unită”, îndeamnă Giorgia Meloni, după speculațiile privind excluderea Spaniei din Alianţă

Premierul italian Giorgia Meloni cere ca NATO „să rămână unită”, în fața amenințărilor americane cu excluderea Spaniei din Alianţă.

„Nu văd tensiunea dintre Spania și Statele Unite cu privire la NATO ca fiind pozitivă”, consider că NATO trebuie să rămână unită” și că „trebuie să depunem eforturi pentru a consolida Alianța și pentru a întări componenta europeană, care trebuie să fie complementară celei americane”. Aceasta a fost declarația făcută de premierul italian, Giorgia Meloni, într-o conferință de presă organizată în marja summitului informal al UE din Cipru.

Meloni: „Nu am vorbit cu Donald Trump, relațiile cu SUA sunt solide”

„În ceea ce privește relațiile noastre cu Statele Unite, acestea sunt întotdeauna solide. În ceea ce privește relațiile mele cu Donald Trump, nu pot să fac ceva anume în acest moment”, a adăugat ea.

Premierul italian, care a fost criticată de Donald Trump după comentariile la adresa Papei Leon de săptămânile trecute, susține că nu a mai vorbit cu președintele american.

Revenind asupra cheltuielilor pentru apărare, Meloni a precizat: „Nu am spus că aceste cheltuieli nu sunt o prioritate, am spus că astăzi avem priorități foarte importante. Cheltuielile pentru apărare rămân importante, dar dacă avem problema energiei, înțelegeți că există o prioritate care, din păcate, vine înainte. Trebuie să ne adaptăm pozițiile la un context care se schimbă”, a adăugat ea.

Reamintim că, vineri, în presa internațională, au circulat informații potrivit cărora Washingtonul ar lua în considerare suspendarea Spaniei din NATO

Niciun articol al Tratatului fondator al NATO, semnat în 1948, nu prevede suspendarea sau excluderea unui membru din Alianţa Nord-Atlantică.

Guvernul spaniol condus de Pedro Sánchez s-a opus războiului purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului încă de la sfârșitul lunii februarie. Această poziție fermă l-a iritat puternic pe președintele american, Donald Trump, care a reproșat Madridului că a refuzat să permită Statelor Unite să utilizeze bazele militare situate în Andaluzia pentru a lansa atacuri aeriene. Președintele SUA a amenințat inclusiv cu „încetarea tuturor relațiilor comerciale” dintre cele două țări.

Preşedintele american acuză Spania și de faptul că refuză să-şi crească cheltuielile cu securitatea la 5% din PIB până în 2035, dintre care 3,5% reprezintă cheltuieli militare, aşa cum a convenit NATO anul trecut la summitul de la Haga.

Madridul estimează că este în măsură să atingă obiecitvele capacităţilor militare stabilite de către NATO limitându-şi cheltuielile militare la 2% din PIB.

După informațiile din presă de astăzi, însă, prim-ministrul spaniol, Pedro Sánchez, a transmis, tot din Cipru, că nu este „îngrijorat”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

