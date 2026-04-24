Reuters: Într-o notă a Pentagonului se discută suspendarea Spaniei din NATO. Cum vrea Trump să „pedepsească“ aliații care nu l-au ajutat în Iran

Un oficial american care a discutat cu jurnaliștii agenției Reuters sub protecția anonimatului susține că într-un e-mail intern al Pentagonului se discută despre suspendarea Spaniei din NATO.

Mai exact, nota internă a Pentagonului prezintă opțiunile pe care Statele Unite le au la dispoziție pentru a sancționa aliații NATO care au refuzat să sprijine operațiunile americane în războiul cu Iranul. Printre aceste opțiuni ar fi suspendarea Spaniei din alianță și reevaluarea poziției SUA cu privire la pretențiile Marii Britanii asupra Insulelor Falkland, a declarat pentru Reuters oficialul american.

Potrivit acestuia, în notă se exprimă frustrarea față de reticența sau refuzul unor aliați de a acorda Statelor Unite drepturi de acces, de staționare a trupelor și de survol – cunoscute sub denumirea de ABO – pentru războiul cu Iranul.

E-mailul preciza că ABO reprezintă „doar nivelul minim absolut pentru NATO”, acesta adăugând că opțiunile respective circulau la nivelurile superioare ale Pentagonului.

Una dintre opțiunile menționate în e-mail prevede suspendarea țărilor „dificile” din funcții importante sau prestigioase în cadrul NATO, a declarat oficialul.

Trump amenință cu retragerea SUA din NATO

Donald Trump a criticat dur aliații din NATO pentru că nu și-au trimis forțele navale să ajute la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, care a fost închisă traficului maritim internațional după începerea războiului aerian, pe 28 februarie.

De asemenea, el a declarat că ia în considerare retragerea din alianță.

„Nu ați face la fel dacă ați fi în locul meu?”, a întrebat Trump agenția Reuters într-un interviu acordat pe 1 aprilie, ca răspuns la o întrebare privind posibilitatea retragerii SUA din NATO.

Însă e-mailul nu sugerează ca Statele Unite să procedeze astfel, a declarat oficialul. De asemenea, acesta nu propune închiderea bazelor din Europa.

Cu toate acestea, oficialul a refuzat să precizeze dacă printre opțiuni se numără și retragerea unor forțe americane din Europa, așa cum se așteaptă în general.

Solicitat să comenteze conținutul e-mailului, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Kingsley Wilson, a răspuns: „Așa cum a afirmat președintele Trump, în ciuda tuturor eforturilor depuse de Statele Unite pentru aliații noștri din NATO, aceștia nu ne-au fost alături.”

„Ministerul Apărării se va asigura că președintele dispune de opțiuni credibile pentru a garanta că aliații noștri nu mai sunt doar un tigru de hârtie, ci își vor îndeplini, în schimb, obligațiile. Nu avem alte comentarii cu privire la deliberările interne în acest sens”, a declarat Wilson.

Războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a ridicat întrebări serioase cu privire la viitorul blocului vechi de 76 de ani și a stârnit o îngrijorare fără precedent că SUA ar putea să nu vină în ajutorul aliaților europeni în cazul în care aceștia ar fi atacați, afirmă analiștii și diplomații.

Marea Britanie, Franța și alte țări afirmă că aderarea la blocada navală a SUA ar echivala cu intrarea în război, dar că ar fi dispuse să contribuie la menținerea strâmtorii deschise odată ce s-ar ajunge la un armistițiu durabil sau conflictul s-ar încheia.

Însă oficialii administrației Trump au subliniat că NATO nu poate fi o relație unilaterală.

Aceștia și-au exprimat frustrarea față de Spania, unde conducerea socialistă a declarat că nu va permite ca bazele sale militare sau spațiul său aerian să fie utilizate pentru a ataca Iranul. Statele Unite au două baze militare importante în Spania: Baza Navală Rota și Baza Aeriană Morón.

Opțiunile politice prezentate în e-mail ar avea scopul de a transmite un semnal puternic aliaților NATO, cu obiectivul de a „reduce sentimentul de drept al europenilor”, a spus oficialul, rezumând conținutul e-mailului.

Opțiunea de a suspenda Spania din alianță ar avea un efect limitat asupra operațiunilor militare ale SUA, dar un impact simbolic semnificativ, se arată în e-mail.

Funcționarul nu a dezvăluit cum ar putea Statele Unite să procedeze pentru a suspenda Spania din alianță, iar Reuters nu a putut stabili imediat dacă există un mecanism în cadrul NATO care să permită acest lucru.

