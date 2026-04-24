Prima pagină » Știri externe » Reacția lui Pedro Sánchez după informațiile că Washingtonul ia în considerare suspendarea Spaniei din NATO. Premierul face primele declarații de la summitul UE din Cipru

Reacția lui Pedro Sánchez după informațiile că Washingtonul ia în considerare suspendarea Spaniei din NATO. Premierul face primele declarații de la summitul UE din Cipru

După ce în presa internațională au apărut informații care menționează că în Statele Unite se ia în considerare posibilitatea suspendării Spaniei din NATO, ca represalii pentru opoziția acesteia față de războiul împotriva Iranului, prim-ministrul spaniol, Pedro Sánchez, afirmă că nu este „îngrijorat”.

Vezi galeria foto
3 poze

„Spania este un partener de încredere în cadrul NATO și ne îndeplinim obligațiile față de Alianță”, s-a apărat el în limba engleză în fața presei, la deschiderea summitului liderilor UE din Cipru, înainte de a adăuga:„Așadar, nu aveți de ce să vă faceți griji”.

Guvernul spaniol condus de Pedro Sánchez s-a opus războiului purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului încă de la sfârșitul lunii februarie.

Această poziție fermă l-a iritat puternic pe președintele american, Donald Trump, care a reproșat Madridului că a refuzat să permită Statelor Unite să utilizeze bazele militare situate în Andaluzia pentru a lansa atacuri aeriene. Președintele SUA a amenințat inclusiv cu „încetarea tuturor relațiilor comerciale” dintre cele două țări.

Spania denunță din nou „războiul ilegal” care face ravagii în Iran

De la summitul liderilor UE din Cipru, prim-ministrul spaniol, Pedro Sánchez, a reafirmat poziția Spaniei față de conflictul din Iran.

„Din punctul meu de vedere, acest război este ilegal”, insistă din nou prim-ministrul spaniol.
„Este o greșeală gravă și sper că, în viitorul apropiat, vom putea asista la o dezescaladare și, desigur, la o soluționare”, adaugă Pedro Sánchez.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe