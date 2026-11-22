Un incendiu de proporții a distrus șase hoteluri și cel puțin 40 de magazine de suveniruri din populara stațiune Nungwi, în nordul insulei Unguja, din arhipelagului Zanzibar.

Sursă video: X/@Kibogoyoo

Deși autoritățile locale nu au făcut încă publice cifrele exacte privind pagubele provocate de incendii pe insulă, primele rapoarte indică faptul că nu s-au înregistrat victime.

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Mai mulți turiști și oaspeți ai hotelurilor au fost văzuți fugind să-și salveze viața, în timp ce flăcările înghițeau cele șase hoteluri din zona Nungwi a districtului Kaskazini „A” din nordul insulei Unguja, Zanzibar.

Magazinele de suveniruri și artizanat, precum și mai multe localuri au fost, de asemenea, afectate de incendiu, scrie Tanzania Times.

Comisarul districtului Unguja de Nord, Riziki Daniel, a confirmat că incendiul a izbucnit în după-amiaza zilei de sâmbătă, 21 noiembrie 2026, și a continuat să ardă până noaptea târziu.

Printre unitățile turistice cuprinse de incendiu se numără Nungwi Inn, Baobab Sandies Beach și Makofi Zanzibar.

Alte trei unități care au fost grav distruse de incendiu nu au fost încă identificate.

Sursă video: X/@InnoeMachizy

Până în prezent nu s-au semnalat răniți sau victime, iar cauza incendiului care a distrus cele șase imobile rămâne necunoscută.

În ciuda intervenției forțelor de ordin, martorii oculari au afirmat că, de fapt, eforturile locuitorilor din zonă au dat în cele din urmă roade și au reușit să stingă flăcările.

Între timp, Comisia pentru Turism din Zanzibar a îndemnat proprietarii, managerii și operatorii hotelieri din Nungwi să ia măsuri de siguranță pentru a proteja proprietățile, personalul și oaspeții în urma incidentului.

Nu este prima dată când un incendiu de proporții cuprinde hotelurile turistice din zonă. Accidente similare au avut loc în Zanzibar și în iulie 2023, afectând zonele Paje și Nungwi și distrugând complet proprietăți precum Cristal Resort, Merak, Maisha Matam, Drifters și The Nest Boutique Resort.

Situată în nordul insulei, Nungwi este una dintre cele mai populare plaje din Zanzibar, renumită pentru apele sale cristaline perfecte pentru înot și snorkeling, dar și pentru apusurile spectaculoase și atmosfera relaxantă. În apropiere se află Centrul de Conservare a Țestoaselor Mnarani, unde vizitatorii pot învăța despre eforturile de protejare a țestoaselor marine.

Zanzibar a devenit în ultimii ani una dintre cele mai căutate destinații exotice pentru români, mai ales iarna. În primele opt luni ale anului 2026, 633.228 de turiști străini au vizitat arhipelagul. Deși nu există o statistică oficială, în ultimii ani, Zanzibarul a fost vizitat în medie de aproximativ 25.000 până la 30.000 de turiști români pe an. Peste 20 de investitori români dețin unități de cazare pe insulă, scria în 2023 Bursa.