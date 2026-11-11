Rheinmetall , compania căreia fostul premier Ilie Bolojan i-a încredințat contracte de 6 miliarde de euro și i-a vândut șantierul naval Mangalia, are acțiunile în scădere cu peste 47% în 2026.

Gigantul german pierde o parte din câștigurile obținute după patru an de creștere. Numai într-o singură zi, pe 5 noiembrie, acțiunile au scăzut cu 16%. Prețul unei acțiuni acum este 794 euro.



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Compania germană de apărare și-a redus așteptările privind vânzările pentru 2026 pentru a doua oară în trei luni. Sunt inovate întârzieri în proiectele militare derulate.

David Perry, analist JPMorgan, a redus ținta de preț pentru Rheinmetall de la 1.350 de euro la 1.150 euro.

Este a cincea avertizare privind veniturile și profitul companiei în ultimele 11 luni, fiind o incertitudine crescută în privința perspectivelor pe termen lung ale veniturilor pentru anumite produse din domeniul sistemelor terestre.

Obiectivele pentru asocierile în participațiune anunțate cu luna octombrie 2024 sunt considerate „nerealiste”.

Perry a menținut ratingul „neutru” și desemnarea „Negative Catalyst Watch” la evenimentul „Capital Markets Day” din 27 noiembrie.

Rheinmetall ar urma să-și reducă obiectivele de creștere și pentru anul 2030, probabil în mod semnificativ.

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