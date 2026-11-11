JD Vance ia în considerare discuții directe cu Iranul în încercarea de a pune capăt războiului

JD Vance ia în considerare discuții față-n față cu oficialii de securitate ai Iranului, cu el în rol de șef negociator, spun oficali americani și arabi familiari cu negocierile.

Partidul Republican, care a suferit o înfrângere devastatoare la alegerile de la mijlocul mandatului din 3 noiembrie , caută să pună capăt războiului pornit de Donald Trump pe 28 februarie.



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Zilele trecute, Trump le-a spus unor consilieri de rang înalt și unor omologi că este dispus să-l trimită pe Vance să reia discuțiile cu Iranul, oferindu-i acestuia mandatul de a negocia, au declarat oficiali SUA.

O eventuală întâlnire directă a lui Vance cu oficiali iranieni se află încă într-o fază preliminară, potrivit The Wall Street Journal.

Publicația a relatat că Vance i-a trimsi o scrisoare de pace lui Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, pentru a-i solicita o întrevedere.

Demersul implică, însă, riscuri politice semnificative pentru JD Vance, care ar putea deveni nu doar persoana publică care ar putea suporta eșecul încheierii unui acord, dar își pune la bătaie și posibila candidatură la președinția SUA în alegerile din 2028.

Vicepreședintele ar vrea să candideze printr-o campanie axată tot pe politica „America First”, dar cu obiective axate pe reducerea costurilor vieții, securitatea frontierelor, încetarea războiului cu Iran și reevaluarea relațiilor cu Israel.

Un rezultat favorabil i-ar putea consolida poziția politică pentru a deveni succesorul lui Donald Trump.

Trump și-ar fi exprimat, în privat, ezitarea față de un acord-cadru din iunie, negociat cu implicarea lui Vance, argumentând că Iranul ar avea răgaz pentru a se redresa și a obține venituri din petrol înainte de instituirea unei blocade navale americane.

Sursa Foto: Mediafax Foto