Axios: Emisarii lui Donald Trump cer Rusiei un nou proiect de securitate cu Europa, care să ofere garanții că nu va porni un nou război în viitor

Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au cerut delegației ruse să redacteze un nou proiect de acord de securitate cu Europa, care să includă nu doar revendicările Moscovei, ci și măsuri concrete prin care Rusia să reducă tensiunile de pe continent, scrie Axios. Cei doi emisari vor avea o întâlnire joi dimineață cu Vladimir Putin la Moscova pentru a reitera această solicitare, iar ulterior vor merge la Dublin pentru a purta discuții și cu Volodimir Zelenski.

De asemenea, Washingtonul vrea să îl convingă pe președintele rus să permită reprezentanților Uniunii Europene să se alăture următoarei runde de negocieri de pace dintre Rusia și Ucraina, a precizat un oficial american.

În ultimele săptămâni, Witkoff și Kushner s-au întâlnit separat cu Vladimir Putin și Zelenski, ceea ce a creat un impuls pentru reluarea negocierilor de pace, care au fost puse pe pauză timp de nouă luni.

Ani de zile, Rusia a căutat un acord de securitate european care să limiteze extinderea NATO și să reducă prezența militară aliată în Europa de Est, inclusiv în România. În tot acest timp, Statele Unite au respins aceste cereri, dar acum par deschise să reia aceste discuții, ca parte a unui acord mai amplu de a pune capăt războiului din Ucraina.

În timpul discuțiilor tripartite din Emiratele Arabe Unite, negociatorii ruși au susținut că Vladimir Putin a invadat Ucraina deoarece administrația președintelui Joe Biden a ignorat scrisoarea din toamna anului 2021, unde erau enumerate pretențiile de securitate ale Kremlinului. În replică, emisarii americani au precizat că situația internațională s-a schimbat radical față de anul 2021 și, prin urmare, au îndemnat Moscova să vină cu o propunere actualizată care să prevadă „pași sistemici” din partea Rusiei pentru detensionarea situației și pentru a oferi Europei garanții că nu va fi atacată în viitor.

Pe de altă parte, guvernele statelor europene privesc cu neîncredere această inițiativă și consideră că Rusia nu ar respecta un eventual acord. Mai mult, Europa și-a exprimat deschis îngrijorarea că SUA și Rusia ar putea redesena arhitectura de securitate a continentului fără acordul capitalelor europene, oferind Moscovei un drept de veto asupra deciziilor de securitate din regiune.