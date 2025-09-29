Netanyahu a prezentat scuze Qatarului, de la Casa Albă, pentru atacul asupra liderilor Hamas /Israelul ar putea oferi COMPENSAȚII

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, i-a prezentat scuze omologului său din Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, pentru raidurile aeriene israeliene care i-au vizat pe 9 septembrie pe liderii Hamas aflați în exil la Doha.

Conform postului Channel 12, Benjamin Netanyahu a discutat câteva minute cu Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani de la Casa Albă, unde s-a întâlnit cu președintele Donald Trump.

Un diplomat american a confirmat, pentru cotidianul The Times of Israel, că Netanyahu i-a prezentat scuze premierului Qatarului. Atacul s-a soldat cu moartea unui agent de securitate din Qatar și a unor membri Hamas din eșaloanele inferioare ale organizației.

Benjamin Netanyahu a prezentat scuze și probabil a acceptat ca Israelul să achite compensații familiei agentului ucis în atacuri. În noul context, Qatarul a dat asigurări că va relua activ eforturile diplomatice pentru un acord între Israel și grupul islamist Hamas.

Premierul Benjamin Netanyahu efectuează a patra vizită la Washington de la începerea celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump și, deși liderul israelian insistă că își coordonează total acțiunile cu SUA, atacul asupra Qatarului și inițiativele de oprire a războiului din Fâșia Gaza reflectă disensiuni aproape ireconciliabile. Președintele Trump este supus presiunilor interne pentru oprirea războiului din Fâșia Gaza, dar noua inițiativă propusă de Washington nu este acceptată deloc de Netanyahu.

Noua propunere americană îi încurajează pe palestinieni să rămână în Fâșia Gaza și deschide drumul pentru înființarea unui stat palestinian. Premierul Netanyahu a anunțat că nu poate accepta aceste condiții. Liderul israelian a afirmat constant că palestinienii trebuie mutați în țări arabe și se opune vehement creării unui stat palestinian. În plus, premierul Netanyahu vrea distrugerea grupului Hamas, ceea ce perturbă fundamental negocierile intermediate de Qatar, Egipt și SUA pentru oprirea războiului și eliberarea ostaticilor israelieni.

