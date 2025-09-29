Rusia avertizează SUA asupra RISCURILOR oferirii de rachete Tomahawk Ucrainei /„Vom stabili reacția”

Administrația Vladimir Putin a transmis, luni, că urmărește atent afirmațiile oficialilor americani privind posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, avertizând că Rusia pregătește măsuri de ripostă.

”Am auzit declarațiile și le analizăm cu atenție”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, ca reacție la afirmațiile vicepreședintelui american, James David Vance, și ale emisarului Keith Kellogg privind posibilitatea de a livra Ucrainei rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune de tip Tomahawk.

”Întrebarea este aceasta: cine poate lansa aceste rachete, dacă ajung pe teritoriul regimului de la Kiev? Le pot lansa ucrainenii sau va fi nevoie de personal american? Cine stabilește țintele acestor rachete: americanii sau ucrainenii? Este necesară o analiză profundă”, a subliniat Dmitri Peskov, citat de agenția Interfax.

”Noi ne vom formula poziția, vom înțelege potențialele amenințări, apoi vom stabili reacția. Dar, chiar dacă vor fi furnizate aceste sisteme balistice, situația de pe front nu se va schimba pentru regimul de la Kiev”, a subliniat reprezentantul Kremlinului.