Netanyahu vrea să elimine grupul HAMAS indiferent de armistițiu /„Vom elibera ostaticii și vom finaliza misiunea”

Armata israeliană va elimina grupul islamist Hamas inclusiv după acordul privind eliberarea ostaticilor din Fâșia Gaza, afirmă premierul Benjamin Netanyahu, în timp ce organizația militantă palestiniană examinează propunerea de armistițiu.

”Nu va mai exista grupul Hamas, Fâșia Gaza nu va fi Hamastan, s-a terminat. Vom elibera ostaticii și vom finaliza misiunea”, a declarat Benjamin Netanyahu în cursul unei vizite efectuate în orașul Ashkelon.

”Hamas nu va mai rămâne în Fâșia Gaza. Vom elimina toate persoanele care dețin arme. Hamas nu are cum să învingă armata israeliană”, a subliniat Benjamin Netanyahu, citat de cotidianul The Times of Israel.