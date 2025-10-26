Nicolas Sarkozy și-a cumpărat o mătură ca să facă curat în celulă. Ce produse preferă să mănânce fostul președinte francez la închisoare

Fostul președinte francez și-a cumpărat o mătură ca să facă curat în celula în care este închis.

Și-a cumpărat și produse alimentare: ton si iaurturi. Nicolas Sarkozy a spus că nu dorește niciun tratament special la închisoarea La Santé.

A fost pus în secția de izolare pentru propria sa siguranță, deoarece printre ceilalți deținuți sunt mari traficanți de droguri sau condamnați pentru infracțiuni de terorism. Este păzit zi și noapte de doi ofițeri de securitate, cazați în celula învecinată.

Celula are o toaletă, un duș, un birou, o plită electrică mică și un televizor mic, pentru care Sarkozy va trebui să plătească o taxă lunară de 14 euro. El mai are dreptul și la un frigider mic.

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a început să scrie o carte în prima sa seară la închisoare, a declarat avocatul său, Jean-Michel Darrois.

Încă din prima noapte, deținuții închisorii l-au „hărțuit” pe fostul președinte. Au strigat, l-au înjurat, l-au amenințat și au cântat, stricându-i somnul fostului președinte.

Trei dintre deținuții care aproape că l-au „terorizat” în prima noapte de pușcărie pe fostul președinte au fost reținuți transferați către o altă închisoare.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă:Cum arată închisoarea în care a intrat Sarkozy. Un fost director al închisorii povestește: „Condițiile de detenție sunt destul de DURE”