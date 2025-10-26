Prima pagină » Știri externe » Nicolas Sarkozy și-a cumpărat o mătură ca să facă curat în celulă. Ce produse preferă să mănânce fostul președinte francez la închisoare

Nicolas Sarkozy și-a cumpărat o mătură ca să facă curat în celulă. Ce produse preferă să mănânce fostul președinte francez la închisoare

26 oct. 2025, 19:58, Știri externe
Nicolas Sarkozy și-a cumpărat o mătură ca să facă curat în celulă. Ce produse preferă să mănânce fostul președinte francez la închisoare

Fostul președinte francez și-a cumpărat o mătură ca să facă curat în celula în care este închis.

Și-a cumpărat și produse alimentare: ton si iaurturi. Nicolas Sarkozy a spus că nu dorește niciun tratament special la închisoarea La Santé.

A fost pus în secția de izolare pentru propria sa siguranță, deoarece printre ceilalți deținuți sunt mari traficanți de droguri sau condamnați pentru infracțiuni de terorism. Este păzit zi și noapte de doi ofițeri de securitate, cazați în celula învecinată.

Celula are o toaletă, un duș, un birou, o plită electrică mică și un televizor mic, pentru care Sarkozy va trebui să plătească o taxă lunară de 14 euro. El mai are dreptul și la un frigider mic.

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a început să scrie o carte în prima sa seară la închisoare, a declarat avocatul său, Jean-Michel Darrois.

Încă din prima noapte, deținuții închisorii l-au „hărțuit” pe fostul președinte. Au strigat, l-au înjurat, l-au amenințat și au cântat, stricându-i somnul fostului președinte.

Trei dintre deținuții care aproape că l-au „terorizat” în prima noapte de pușcărie pe fostul președinte au fost reținuți  transferați către o altă închisoare.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă:Cum arată închisoarea în care a intrat Sarkozy. Un fost director al închisorii povestește: „Condițiile de detenție sunt destul de DURE”

Citește și

EXTERNE Trump și Xi Jinping finalizează un acord pentru transferul TikTok către noi proprietari și îl vor „finaliza” când se vor întâlni în Coreea joi
18:35
Trump și Xi Jinping finalizează un acord pentru transferul TikTok către noi proprietari și îl vor „finaliza” când se vor întâlni în Coreea joi
EXTERNE Mossad trage un semnal de alarmă: Regimul iranian sponsorizează ATACURI teroriste în Europa
17:42
Mossad trage un semnal de alarmă: Regimul iranian sponsorizează ATACURI teroriste în Europa
ASTRONOMIE Un astronom de la Harvard avertizează că obiectul COSMIC care traversează sistemul nostru solar ar putea fi un „cal troian” extraterestru
17:08
Un astronom de la Harvard avertizează că obiectul COSMIC care traversează sistemul nostru solar ar putea fi un „cal troian” extraterestru
POLITICĂ Nicușor Dan o felicită pe socialista Catherine Connolly, noua președintă a Irlandei: „Aștept cu nerăbdare să colaborăm”
17:02
Nicușor Dan o felicită pe socialista Catherine Connolly, noua președintă a Irlandei: „Aștept cu nerăbdare să colaborăm”
EXTERNE Evaluarea CIA este optimistă pe tema Ucrainei și negocierilor dintre Trump și Putin. Ce dezvăluie foștii oficiali SUA pentru WSJ
16:45
Evaluarea CIA este optimistă pe tema Ucrainei și negocierilor dintre Trump și Putin. Ce dezvăluie foștii oficiali SUA pentru WSJ
EXTERNE Vladimir Putin accelerează cursa înarmării. Rusia testează o nouă rachetă nucleară de croazieră
11:25
Vladimir Putin accelerează cursa înarmării. Rusia testează o nouă rachetă nucleară de croazieră
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Digi24
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
Cancan.ro
Ce a făcut mulțimea când Principesa Margareta și Principele Radu au ajuns la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de metri sub ea
Mediafax
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Wowbiz
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
Antena 3
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale
Cancan.ro
Gestul făcut de Gigi Becali în fața jurnaliștilor aflați la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
observatornews.ro
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia
StirileKanalD
VIDEO Imagini terifiante în Catedrala Neamului! A căzut de la 60 de metri înălțime, lângă intrare
KanalD
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Descopera.ro
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Capital.ro
Doliu în lumea filmului! O frumoasă actriță a murit prea devreme. A fost o luptătoare
Evz.ro
Escrocherii prin apeluri video. Cuvântul care te protejează de fraudă
A1
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Când credeai că le-ai văzut pe toate! Veronica REFUZĂ CATEGORIC să audă ce vrea să facă Ahmed în GALA din această seară. Este IREAL ce i-a cerut concurenta din Casa Iubirii prezentatoarei TV să NU facă: "Ne-am pus toți în risc aici ca să..."
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Descopera.ro
Materia întunecată nu ar fi, de fapt, invizibilă, ci ar emite o strălucire ascunsă
EXCLUSIV Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan
19:25
Ciprian Ciucu a fost votat candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, după o ședință tensionată în Modrogan
SPORT Mirel Rădoi, după scandalul dintre suporteri și JUCĂTORI. „Dezbinare. O greșeală de ambele părți”
18:42
Mirel Rădoi, după scandalul dintre suporteri și JUCĂTORI. „Dezbinare. O greșeală de ambele părți”
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru a luat-o la țintă pe Anca Alexandrescu și o amenință cu dezvăluiri: o să spun TOT! Ce l-a scos din sărite
18:36
Andrei Caramitru a luat-o la țintă pe Anca Alexandrescu și o amenință cu dezvăluiri: o să spun TOT! Ce l-a scos din sărite
EMISIUNI Marius Tucă Show începe luni, 27 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
18:14
Marius Tucă Show începe luni, 27 octombrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 27 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
18:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 27 octombrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
SPORT Ștefan Baiaram a venit cu explicații, după CONTRELE dure cu Mirel Rădoi. „Am discut și cu Mister. A fost o reacție nepotrivită”
17:52
Ștefan Baiaram a venit cu explicații, după CONTRELE dure cu Mirel Rădoi. „Am discut și cu Mister. A fost o reacție nepotrivită”