Cum arată închisoarea în care a intrat Sarkozy. Un fost director al închisorii povestește: „Condițiile de detenție sunt destul de DURE”

Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy a fost dus marți dimineață la închisoarea La Santé, din Paris, unde va ocupa o celulă mică în aripa de izolare a închisorii.

Sarkozy a spus că nu dorește niciun tratament special la închisoarea La Santé, deși a fost pus în secția de izolare pentru propria sa siguranță, deoarece printre ceilalți deținuți sunt mari traficanți de droguri sau condamnați pentru infracțiuni de terorism.

O celulă mică cu televizor și o oră de mișcare pe zi

Se crede că celula lui Sarkozy din aripa de izolare a închisorii se află la ultimul etaj și va măsura între 9-11 metri pătrați.

Presa a relatat anterior despre faptul că Sarkozy își va ispăși pedeapsa într-o altă aripă pentru „persoane vulnerabile”, cu doar 18 celule, unde și alte VIP-uri au fost închise în trecut, notează Le Monde.

Celula are o toaletă, un duș, un birou, o plită electrică mică și un televizor mic, pentru care Sarkozy va trebui să plătească o taxă lunară de 14 euro. El mai are dreptul și la un frigider mic.

Fost director al închisorii: „Condițiile de detenție într-o aripă de izolare sunt destul de dure”

Fostul președinte are dreptul la informații din lumea exterioară și vizite ale familiei, precum și la schimbul de mesaje în scris și telefonic.

Dar el este de fapt în izolare, cu doar o oră pe zi pentru exerciții fizice, singur în curtea segregată a aripii închisorii

„Condițiile de detenție într-o aripă de izolare sunt destul de dure”, a declarat fostul director adjunct al La Santé, Flavie Rault. „Ești singur, tot timpul. Singurul contact pe care îl ai este cu personalul penitenciarului. Nu întâlnești niciodată un alt deținut din motive de securitate și există un tip de izolare socială care îți îngreunează viața”.

La Santé, o închisoare cu o secțiune pentru VIP-uri

Inaugurată în 1867, La Santé este una dintre cele mai faimoase închisori din Franța, cu secții atât pentru VIP cât și de maximă securitate.

La Santé este una dintre cele trei închisori principale din zona Parisului. Celelalte două – Fleury-Mérogis (cea mai mare închisoare din Europa) și Fresnes – sunt situate în suburbiile sudice.

Una dintre particularitățile la Santé este că, până în anul 2000, deținuții erau împărțiți în funcție de originea geografică și etnia din închisoare.

Un grup de deținuți (cei care studiază în special) era ținut separat, dar cei mai mulți dintre ei erau plasați în patru blocuri: Blocul A: Europa de Vest, Blocul B: Africa Neagră, Blocul C: Africa de Nord și Blocul D: restul lumii.

La Santé este cunoscută pentru numărul mare de „personalități” condamnate care au fost închiși acolo. Zona în care sunt închiși acești oameni cunoscuți este numită „zonă specială” de către administrație.

Printre ei, de-a lungul timpului, s-au numărat poetul Guillaume Apollinaire, politicianul algerian Ahmed Ben Bella (unul dintre cei nouă lideri ai mișcării FLN și fost președinte al Algeriei), Manuel Noriega (dictatorul militar detronat din Panama), omul de afaceri Bernard Tapie, Ilich Ramirez Sanchez, poreclit “Carlos Șacalul” și Jean-Luc Brunel, fostul șef al unei agenții de modelling din Franța, acuzat că i-a furnizat fete tinere lui Jeffrey Epstein.

Avocații lui Sarkozy: „Această încarcerare este o rușine”

Avocații lui Sarkozy au făcut apel împotriva pedepsei cu închisoarea.

„Aceasta este o zi funestă pentru el, pentru Franța, pentru instituțiile noastre, pentru că această încarcerare este o rușine”, a spus unul dintre avocații lui Sarkozy.

La sfârșitul săptămânii trecute, Sarkozy a fost primit la Palatul Élysée de președintele Emmanuel Macron, care le-a declarat reporterilor luni că „este normal ca, la nivel uman, să-l primesc pe unul dintre predecesorii mei în acest context”.

Într-o altă expresie de sprijin oficial pentru fostul președinte, ministrul Justiției Gérald Darmanin a declarat că va merge să-l viziteze pe Sarkozy în închisoare, ca parte a rolului său de a asigura siguranța lui Sarkozy și buna funcționare a închisorii.

„Nu pot fi insensibil la suferința unui om”, a spus Darmanin.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI: