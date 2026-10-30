Scandal politic de proporții în Polonia. Președintele și vicepreședintele Tribunalului Constituțional, suspendați din funcție în urma unei intervenții în forță a poliției, Președintele Karol Nawrockis-a reîntors de urgență în țară

Tensiunile politice din Polonia au atins vineri un punct critic, după ce poliția a luat cu asalt sediul Tribunalului Constituțional din Varșovia, pe fondul unui blocaj instituțional fără precedent între guvernul lui Donald Tusk și opoziția conservatoare din Polonia.

Intervenția în forță a poliției a fost declanșată în urma unei alerte privind riscuri iminente la adresa securității judecătorilor, însă acțiunea a aruncat imediat țara într-un scandal politic de proporții. În timp ce executivul de la Varșovia susține necesitatea restabilirii ordinii și deblocării justiției, liderul opoziției, Jarosław Kaczyński, acuză o „încălcare dictatorială a legii” și transformarea instanței constituționale în teatrul unei bătălii totale pentru controlul statului.

Acțiunea a fost declanșată oficial în urma unei sesizări făcute de judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska, care a alertat autoritățile cu privire la existența unui „risc iminent și a unor amenințări la adresa vieții sau sănătății judecătorilor”, precum și riscul de perturbare gravă a ordinii publice în incinta instituției, relatează publicația Rzeczpospolita.

În același timp, judecătoarea Tribunalului Constituțional Anna Korwin-Piotrowska a decis să dispună suspendarea imediată din funcție, pentru o lună, a președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și a vicepreședintelui Tribunalului Constituțional, Bartłomiej Sochański.

„Numele meu este Bartłomiej Sochański. Sunt judecător ales legal și vicepreședinte al tribunalului constituțional. Tribunalul a fost invadat de poliție. Un fapt greu de înțeles într-o lume democratică. Stau în fața gardului tribunalului. Vă rog să ne ajutați dacă toată lumea ne poate ajuta într-o astfel de situație”, a precizat vicepreședintele Tribunalului, Bartłomiej Sochański.

Anna Korwin-Piotrowska, aliata lui Donald Tusk, în calitate de judecătoare cu cea mai mare vechime, a preluat atribuțiile președintelui Tribunalului Constituțional.

Ulterior, poliția din Varșovia a anunțat că ofițerii desfășoară activități statutare la sediul Tribunalului Constituțional, ca răspuns la informațiile furnizate de judecătoarea Tribunalului Constituțional, Anna Korwin-Piotrowska, dar nu a intrat în incinta Tribunalului Constituțional.

„Poliția își îndeplinește atribuțiile legale respectând independența Tribunalului Constituțional, acționând în limitele competențelor sale. Acțiunile ofițerilor au ca scop îndeplinirea obligațiilor legale, în special a obligației legale de a asigura siguranța și ordinea publică. Acestea nu constituie o interferență cu activitățile Tribunalului ca instituție”, se arată în comunicat.

Jarosław Kaczyński și reprezentanții opoziției de dreapta (PiS) au atacat vehement acțiunea, pe care au catalogat-o drept o „încălcare fără limite a legii de către premierul Donald Tusk” și o încercare ilegală de preluare a controlului asupra instanței constituționale. În același timp, pe contul oficial al Tribunalului Constituțional a apărut un mesaj în care intervenția este descrisă ca fiind un act abuziv și ilegal.

Această descindere reprezintă punctul culminant al unui conflict de lungă durată în care conducerea conservatoare a Tribunalului a refuzat sistematic să permită accesul noilor judecători aleși de Parlamentul controlat de coaliția lui Donald Tusk.

Tribunalul Constituțional, în forma sa controlată de judecători numiți de vechea guvernare conservatoare, funcționează ca un instrument de veto. Acesta bloca adesea sau declara neconstituțională orice lege adoptată de actualul Parlament controlat de coaliția condusă de Donald Tusk.

După ce au pierdut guvernarea și majoritatea în Parlament la ultimele alegeri, Tribunalul Constituțional a rămas cel mai puternic bastion prin care partidul PiS putea să mai pună frână inițiativelor lui Tusk.

Vineri seara, sute de polonezi s-au strâns în fața Tribunalului Constituțional din Varșovia pentru a contesta decizia. De asemenea, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a anulat imediat vizita din Senegal pentru a se întoarce în țară.

Fostul prim-ministru Mateusz Morawiecki a anunțat că se deplasează la Tribunalul Constituțional din cauza evenimentelor legate de conducerea Tribunalului Constituțional. „Sunt în drum spre Tribunalul Constituțional din cauza acțiunilor violente ale serviciilor lui Tusk!”, a scris el pe site-ul X.

Fostul ministru al Justiției, Zbigniew Ziobro, a acuzat guvernul că a folosit ilegal poliția pentru a prelua controlul asupra Tribunalului Constituțional. „Acesta este un atac flagrant și criminal asupra ordinii constituționale”, a scris el pe X, comparând evenimentele din jurul Tribunalului Constituțional cu o confiscare în forță a biroului prim-ministrului sau a biroului președintelui. Acesta a îndemnat cetățenii să se opună „tare, ferm și în solidaritate” acțiunilor guvernului.

În replică, Donald Tusk a precizat pe pagina de X că evenimentele din această seară din capitala Poloniei sunt doar un mod prin care s-a restabilit „statul de drept”.

„Restabilirea statului de drept este datoria noastră. După ani de fărădelegi conduse de PiS, acesta este un proces dificil, uneori dureros, și necesită acțiuni decisive. Nu există altă cale”.