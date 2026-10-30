Donald Trump i-a numit „oameni proști” pe cei care au cerut sancțiuni împotriva Rusiei în timpul negocierilor pentru eliberarea americanului Stephen Hubbard

În cadrul unui eveniment desfășurat vineri la Casa Albă, președintele Donald Trump i-a numit „oameni proști” pe cei care i-au cerut să impună sancțiuni Rusiei, deoarece o astfel de măsură ar fi blocat negocierile de pace pentru eliberarea cetățeanului american Stephen Hubbard.

Declarația a fost făcută de Trump chiar în prezența lui Hubbard, fostul profesor american de 74 de ani care a fost eliberat recent din detenția din Rusia.

„În timp ce negociam pentru tine, oameni proști voiau să impun sancțiuni Rusiei”, a spus Trump. „Cum ar fi fost să-i spun lui Putin că-l vreau înapoi pe Stephen Hubbard și apoi să impun sancțiuni?”, a continuat președintele american.

În replică, Hubbard a menționat că „rușii râd de aceste sancțiuni”.

Trump a explicat că anularea noului pachet de sancțiuni asupra Moscovei a fost o decizie calculată pentru a nu deraia discuțiile diplomatice directe cu Rusia. Potrivit argumentelor sale, dacă Washingtonul ar fi aplicat acele sancțiuni în mijlocul tratativelor, negocierile s-ar fi încheiat instantaneu, iar Hubbard nu ar mai fi fost eliberat.

Stephen Hubbard, un profesor de limba engleză pensionar și fost militar, stabilit din 2014 în Ucraina, a fost capturat în aprilie 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse în Ucraina. În octombrie 2024, acesta a fost condamnat de un tribunal din Moscova la șapte ani de închisoare sub acuzația falsă că ar fi luptat ca mercenar de partea Ucrainei.

Pe lângă anularea sancțiunilor, administrația Trump a încheiat și un acord economic pentru importul de motorină rusească pe piața americană cu scopul de a reduce prețurile de la pompă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Decizia președintelui de a bloca noul pachet de sancțiuni a stârnit controverse și un val de critici la Washington, inclusiv din partea unor legislatori americani, care au acuzat administrația de o atitudine prea indulgentă față de Kremlin în contextul geopolitic actual.

Pachetul de sancțiuni a fost susținut vehement de fostul senator republican Lindsey O. Graham și prevedea: tarife vamale de până la 100% pentru statele și entitățile care continuau să cumpere petrol și gaze rusești; sancțiuni extinse asupra instituțiilor financiare rusești și blocarea tranzacțiilor de pe bursă; interdicții de investiții și măsuri țintite asupra unor oficiali de la Kremlin.