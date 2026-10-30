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Donald Trump i-a numit „oameni proști” pe cei care au cerut sancțiuni împotriva Rusiei în timpul negocierilor pentru eliberarea americanului Stephen Hubbard

Donald Trump i-a numit „oameni proști” pe cei care au cerut sancțiuni împotriva Rusiei în timpul negocierilor pentru eliberarea americanului Stephen Hubbard
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În cadrul unui eveniment desfășurat vineri la Casa Albă, președintele Donald Trump i-a numit „oameni proști” pe cei care i-au cerut să impună sancțiuni Rusiei, deoarece o astfel de măsură ar fi blocat negocierile de pace pentru eliberarea cetățeanului american Stephen Hubbard.

Declarația a fost făcută de Trump chiar în prezența lui Hubbard, fostul profesor american de 74 de ani care a fost eliberat recent din detenția din Rusia.

„În timp ce negociam pentru tine, oameni proști voiau să impun sancțiuni Rusiei”, a spus Trump. „Cum ar fi fost să-i spun lui Putin că-l vreau înapoi pe Stephen Hubbard și apoi să impun sancțiuni?”, a continuat președintele american.
În replică, Hubbard a menționat că „rușii râd de aceste sancțiuni”.

Trump a explicat că anularea noului pachet de sancțiuni asupra Moscovei a fost o decizie calculată pentru a nu deraia discuțiile diplomatice directe cu Rusia. Potrivit argumentelor sale, dacă Washingtonul ar fi aplicat acele sancțiuni în mijlocul tratativelor, negocierile s-ar fi încheiat instantaneu, iar Hubbard nu ar mai fi fost eliberat.

Stephen Hubbard, un profesor de limba engleză pensionar și fost militar, stabilit din 2014 în Ucraina, a fost capturat în aprilie 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse în Ucraina. În octombrie 2024, acesta a fost condamnat de un tribunal din Moscova la șapte ani de închisoare sub acuzația falsă că ar fi luptat ca mercenar de partea Ucrainei.

Pe lângă anularea sancțiunilor, administrația Trump a încheiat și un acord economic pentru importul de motorină rusească pe piața americană cu scopul de a reduce prețurile de la pompă înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Decizia președintelui de a bloca noul pachet de sancțiuni a stârnit controverse și un val de critici la Washington, inclusiv din partea unor legislatori americani, care au acuzat administrația de o atitudine prea indulgentă față de Kremlin în contextul geopolitic actual.

Pachetul de sancțiuni a fost susținut vehement de fostul senator republican Lindsey O. Graham și prevedea: tarife vamale de până la 100% pentru statele și entitățile care continuau să cumpere petrol și gaze rusești; sancțiuni extinse asupra instituțiilor financiare rusești și blocarea tranzacțiilor de pe bursă; interdicții de investiții și măsuri țintite asupra unor oficiali de la Kremlin.

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