SUA aprobă vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina pentru suma de 2,1 miliarde de dolari. Tranzacția va fi suportată de aliații Kievului

Departamentul de Stat al SUA a anunțat vineri că a aprobat vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina, pentru o sumă estimată la 2,1 miliarde de dolari, relatează Reuters.

Ucraina va plăti pentru rachete cu contribuții din partea Canadei, Germaniei și Norvegiei, direcționate prin programul JUMPSTART al SUA, împreună cu fonduri naționale finanțate prin Împrumutul de Sprijin pentru Ucraina al Uniunii Europene, a anunțat Departamentul de Stat într-un comunicat.

Această aprobare vine după un val de presiuni publice din partea Kievului, unde președintele Volodimir Zelenski a declarat la începutul acestei săptămâni că Ucraina așteaptă de aproape o lună ca SUA să aprobe livrările de rachete critice, în timp ce Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și civile.

În ultima perioadă, forțele ruse și-au intensificat masiv atacurile balistice, în timp ce stocurile Ucrainei de interceptoare Patriot au ajuns la zero. Zelenski a avertizat că ritmul livrărilor anterioare, de doar câteva zeci de rachete lunar, era complet insuficient pentru a face față sutelor de rachete lansate de Rusia.

Rachetele PAC-3 sunt special proiectate pentru a contracara rachete balistice tactice, rachete de croazieră ghidate și avioane de vânătoare avansate și reprezintă singura apărare cu adevărat eficientă a Ucrainei împotriva rachetelor hipersonice rusești.