Ambasadorul Poloniei în România a demisionat pe fondul crizei politice de la Varșovia

Paweł Soloch și-a prezentat sâmbătă demisia din funcția de ambasador al Republicii Polone în România. El a declarat că, „în contextul tentativei de preluare ilegală a controlului asupra Tribunalului Constituțional, nu vede posibilitatea de a-și continua exercitarea funcției”. Anterior, o decizie similară a fost anunțată de Jakub Kumoch, ambasadorul Poloniei în China.

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„Având în vedere tentativa de preluare ilegală a controlului Tribunalului Constituțional, nu văd posibilitatea de a-mi continua activitatea în funcția de ambasador al Republicii Polone în România”, a scris Paweł Soloch pe platforma X.

Acesta a precizat că i-a informat despre demisia sa pe președintele Karol Nawrocki și pe ministrul de Externe Radosław Sikorski.

Anterior, Jakub Kumoch a anunțat că a demisionat din funcția de ambasador al Poloniei în China.