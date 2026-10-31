Prima pagină » Actualitate » Ambasadorul Poloniei în România a demisionat pe fondul crizei politice de la Varșovia

Ambasadorul Poloniei în România a demisionat pe fondul crizei politice de la Varșovia

Olga Borșcevschi
Ambasadorul Poloniei în România a demisionat pe fondul crizei politice de la Varșovia
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Paweł Soloch și-a prezentat sâmbătă demisia din funcția de ambasador al Republicii Polone în România. El a declarat că, „în contextul tentativei de preluare ilegală a controlului asupra Tribunalului Constituțional, nu vede posibilitatea de a-și continua exercitarea funcției”. Anterior, o decizie similară a fost anunțată de Jakub Kumoch, ambasadorul Poloniei în China.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ...

„Având în vedere tentativa de preluare ilegală a controlului Tribunalului Constituțional, nu văd posibilitatea de a-mi continua activitatea în funcția de ambasador al Republicii Polone în România”, a scris Paweł Soloch pe platforma X.

Acesta a precizat că i-a informat despre demisia sa pe președintele Karol Nawrocki și pe ministrul de Externe Radosław Sikorski.

Anterior, Jakub Kumoch a anunțat că a demisionat din funcția de ambasador al Poloniei în China.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Zeci de mii de tineri germani se mobilizează sâmbătă în stradă, după modelul protestelor din Franța. Autoritățile de la Berlin se tem de izbucnirea unor violențe
21:57
Zeci de mii de tineri germani se mobilizează sâmbătă în stradă, după modelul protestelor din Franța. Autoritățile de la Berlin se tem de izbucnirea unor violențe
REACȚIE Tanczos Barna, nemulțumit de rectificarea bugetară. Fostul ministru interimar al Agriculturii spune că fermierii nu primesc sprijinul de care au nevoie
21:57
Tanczos Barna, nemulțumit de rectificarea bugetară. Fostul ministru interimar al Agriculturii spune că fermierii nu primesc sprijinul de care au nevoie
DECIZIE Ciprian Ene, noul secretar general al Guvernului, a demisionat de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a prelua funcția din Executiv
21:54
Ciprian Ene, noul secretar general al Guvernului, a demisionat de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a prelua funcția din Executiv
FLASH NEWS Oil Terminal primește undă verde pentru majorarea cheltuielilor salariale cu 1,75 milioane de lei. Guvernul Niculescu a aprobat azi memorandumul
21:20
Oil Terminal primește undă verde pentru majorarea cheltuielilor salariale cu 1,75 milioane de lei. Guvernul Niculescu a aprobat azi memorandumul
FLASH NEWS Canada ar putea deveni primul stat non-european din programul Erasmus+. Roxana Mînzatu reprezintă UE la negocieri
21:16
Canada ar putea deveni primul stat non-european din programul Erasmus+. Roxana Mînzatu reprezintă UE la negocieri
FLASH NEWS Petrolul se apropie de a patra lună consecutivă de scumpiri. Barilul Brent depășește 117 dolari după un nou atac în Strâmtoarea Ormuz
20:37
Petrolul se apropie de a patra lună consecutivă de scumpiri. Barilul Brent depășește 117 dolari după un nou atac în Strâmtoarea Ormuz
Mediafax
Jaful secolului în lumea crypto! Cum au dispărut 6,3 miliarde de dolari de la Binance
Digi24
„Nu mai provocați Rusia”: Solicitarea fermă a Pentagonului către oficialii din Europa
Cancan.ro
I-am aflat tariful Mirei de la Insula iubirii 2026. Pentru doar 16 euro...
Prosport.ro
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
Adevarul
Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov închide o importantă fabrică din România, după atacurile Rusiei din Ucraina. Urmează concedieri colective
Mediafax
Kelemen Hunor, mesaj clar despre Guvernul Niculescu. Cât vrea să reziste actualul Executiv
Click
Mai tinere cu 10 ani, după operația estetică la gât! Sfatul designerilor pentru Minodora și Ozana Barabancea: „Pot purta din nou decolteuri”
Digi24
Cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați pe aeroportul Otopeni. Bancnotele, înlocuite cu coli de hârtie
Cancan.ro
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Ce se întâmplă doctore
Ce poți face seara pentru sănătatea inimii și care sunt semnele unui infarct ce nu trebuie ignorate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Hyundai Tucson, un SUV preferat de români, cu motorizare diesel de 1,6 litri. Cât costă modelul sud-coreean?
Descopera.ro
Boala de care a suferit în tăcere căpitanul Picard din „Star Trek”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Un american și un canadian au petrecut peste șapte ore în afara Stației Spațiale Internaționale
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Spania
Cum obții PENSIA DIN STRĂINĂTATE?! Anunțul făcut de CNPP
MILITAR SUA aprobă vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina pentru suma de 2,1 miliarde de dolari. Tranzacția va fi suportată de aliații Kievului
22:07
SUA aprobă vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina pentru suma de 2,1 miliarde de dolari. Tranzacția va fi suportată de aliații Kievului
FLASH NEWS Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin, anunță ministrul de externe al Ucrainei. Printre temele de discuție se află și cedările teritoriale
21:46
Zelenski este pregătit să se întâlnească cu Putin, anunță ministrul de externe al Ucrainei. Printre temele de discuție se află și cedările teritoriale
ULTIMA ORĂ 🚨 Criză politică de proporții în Polonia. Președintele și vicepreședintele Tribunalului Constituțional, suspendați din funcție. Situația a degenerat. Protestatarii au luat cu asalt instituția. Președintele Karol Nawrocki și-a întors avionul din drum și a revenit de urgență în țară
21:01
🚨 Criză politică de proporții în Polonia. Președintele și vicepreședintele Tribunalului Constituțional, suspendați din funcție. Situația a degenerat. Protestatarii au luat cu asalt instituția. Președintele Karol Nawrocki și-a întors avionul din drum și a revenit de urgență în țară
FLASH NEWS Dominic Fritz, mesaj la 70 de ani de la revolta studențească anticomunistă din Timișoara. Liderul USR anunță o nouă ediție a Forumului pentru Valori Europene
20:30
Dominic Fritz, mesaj la 70 de ani de la revolta studențească anticomunistă din Timișoara. Liderul USR anunță o nouă ediție a Forumului pentru Valori Europene
CONTROVERSĂ PNL se implică direct în campania din USR. Liberalul Mircea Fechet îi îndeamnă pe useriști să nu voteze echipa lui Lucian Viziteu: „Diana Buzoianu – da, Radu Miruță – da, «elefantul din încăpere» – nu”
20:21
PNL se implică direct în campania din USR. Liberalul Mircea Fechet îi îndeamnă pe useriști să nu voteze echipa lui Lucian Viziteu: „Diana Buzoianu – da, Radu Miruță – da, «elefantul din încăpere» – nu”
ULTIMA ORĂ A 32-a noapte consecutivă pe care Călin Georgescu o petrece în spatele gratiilor. Susținătorii încă se află în fața Arestului Central și scandează mesaje de încurajare pentru fostul prezidențiabil
20:07
A 32-a noapte consecutivă pe care Călin Georgescu o petrece în spatele gratiilor. Susținătorii încă se află în fața Arestului Central și scandează mesaje de încurajare pentru fostul prezidențiabil

Cele mai noi

Trimite acest link pe