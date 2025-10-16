Prima pagină » Știri externe » Noi acuzații împotriva Vaticanului: Biserica Catolică ar fi intervenit târziu în sprijinul victimelor abuzurilor. Criticile vin chiar din interior

16 oct. 2025, 16:24, Știri externe
Noi acuzații împotriva Vaticanului: Biserica Catolică ar fi intervenit târziu în sprijinul victimelor abuzurilor. Criticile vin chiar din interior

Comisia pentru protecția copilului a Vaticanului a criticat joi înalții lideri catolici pentru că nu au acționat suficient de rapid pentru a ajuta victimele abuzurilor sexuale comise de clerici și pentru a implementa noi modalități de protecție la nivel mondial.

Timp de decenii, Biserica, cu 1,4 miliarde de membri, a fost zguduită de scandaluri din întreaga lume care au implicat abuzuri asupra copiilor și mușamalizări, afectându-i credibilitatea și costând-o sute de milioane de dolari în despăgubiri, scrie Reuters.

Raportul critică liderii Bisericii pentru că nu au furnizat victimelor informații despre modul în care au fost gestionate plângerile lor privind abuzurile sau dacă episcopii neglijenți au fost sancționați sau nu. De asemenea, se menționează că propriile solicitări ale comisiei de informații despre protocoalele de protecție nu au primit întotdeauna răspuns, iar Biserica Italiană nu a furnizat detalii complete.

„În multe cazuri… victimele/supraviețuitorii raportează că Biserica a răspuns cu declarații goale, gesturi performative și un refuz persistent de a interacționa cu victimele/supraviețuitorii cu bună-credință”, se arată în raport.

Comisia Vaticanului, creată de regretatul Papă Francisc în 2014, a fost afectată de demisiile mai multor membri ai săi de-a lungul anilor și a publicat primul său raport anual abia anul trecut.

Noul raport, care se întinde pe 103 pagini, este cel mai substanțial text al comisiei de până acum și este critic la adresa conducerii Bisericii, fără a numi persoane.

Subiectul său principal este problema despăgubirilor pentru victimele abuzurilor, dar evaluează și eforturile Bisericii de protejare a victimelor abuzurilor în 22 de țări și într-un departament superior al Vaticanului.

Departamentul analizat este Dicasterul pentru Evanghelizare, o operațiune extinsă care este responsabilă de supravegherea operațiunilor Bisericii în majoritatea națiunilor în curs de dezvoltare.

Raportul a precizat că dicasterul are un singur oficial însărcinat cu gestionarea problemelor de protejare a victimelor abuzurilor. De asemenea, s-a precizat că lipsa de claritate în distribuirea sarcinilor privind cazurile de abuz cu alte departamente ale Vaticanului „poate crea confuzie și întârzieri în inițierea investigațiilor și tratarea plângerilor”.

Sursa foto: Profimedia

