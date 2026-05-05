Bolojan, atac direct la PSD și AUR: ”Moțiunea e una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi”

Ilie Bolojan a atacat partidele PSD și AUR în timpul discursului său din Parlament, de la moțiunea de cenzură. Premierul României a punctat că demersul inițiat de cele două partide merge pe premisa ”nu ne vindem companiile, le mulgem noi”.

În discursul său, Bolojan a subliniat că pentru prețuri mai mici este nevoie de creșterea producției de energie, dar și că s-au emis mai multe autorizații decât poate suporta rețeaua, ceea ce a dus la blocarea accesului la sistemul energetic.

”Moțiunea „Stinge lumina”, ca să o simplific, e una de genul: nu ne vindem companiile, le mulgem noi. Am să vă dau niște exemple. Transelectrica: ca să avem energie ieftină, cum vrem cu toții, trebuie să avem mai multă producție de energie, dar ce să vezi, avem 19 mii de megawați capacitate totală, la care sunt ocupați 9 mii de megawați.

Am eliberat mai multe autorizații decât capacitatea totală a rețelei și am blocat tot. Cum am făcut asta? Am permis unor băieți deștepți, nu toți, dar o parte sunt evident speculativi, să facă hârtii, i-am consiliat, i-am ajutat și am blocat accesul în sistemul energetic. De aceea, dacă nu corectăm acest lucru, nu vom putea avea pe termen scurt energie ieftină. Și am zis că nu plec din acest guvern până când, în această dimineață, nu am venit cu această ordonanță, să impun garanții ferme ca să terminăm cu aceste ATR-uri în bătaie de joc. V-ați gândit că, dacă vă mișcați repede cu moțiunea, nu mai putem corecta ce este de corectat”, a declarat Bolojan.

