Ce scrie presa maghiară despre moțiunea împotriva Guvernului Bolojan: „Ce va urma după va fi mai rău decât situația actuală“

Criza politică din țara noastră este un subiect intens discutat și dezbătut de jurnaliștii maghiari. Potrivit unei analize a publicației „mandiner“, marți s-ar putea să se ajungă la demiterea guvernului Bolojan, dar ce va urma după aceea „va fi mai rău decât situația actuală“.

Conform sursei citate, viitorul politic al României ar putea depinde de moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, însă, având în vedere actualele raporturi de forțe, nu este clar dacă, în urma căderii acestuia, va urma o situație mai stabilă sau una și mai haotică.

„Din cauza luptei pentru voturi din jurul moțiunii de cenzură și a negocierilor care se desfășoară până în ultimul moment, rezultatul este complet imprevizibil. Se vede deja că niciunul dintre scenariile posibile nu promite liniște.“, scriu jurnaliștii maghiari.

Pentru demiterea guvernului sunt necesare cel puțin 233 de voturi, „însă mai mulți dintre cei 254 de semnatari inițiali s-au retras sau au dispărut din apropierea locului de votare.“

În plus, în Parlamentul român s-a creat o „tradiție” aparte, scrie „mandiner“: „La votul secret participă, de obicei, doar acei deputați care doresc cu adevărat să răstoarne guvernul.“

Totuși, nici acest lucru nu reprezintă un punct de sprijin sigur. Unii politicieni și-au schimbat partidul în ultimele ore, alții se abțin invocând motive de sănătate, în timp ce, în culise, se desfășoară negocieri intense pentru fiecare vot în parte.

Incertitudinea este bine ilustrată de faptul că chiar și protagoniștii au viziuni complet diferite asupra situației, mai precizează sura citată. „Liberalul Ciprian Ciucu consideră că situația nu este încă decisă și că mai lipsesc câteva voturi pentru ca moțiunea să fie respinsă, în timp ce secretarul general al PSD, Claudiu Manda, consideră deja că adoptarea acesteia este sigură. Între timp, AUR se arată unită, iar George Simion a transmis un mesaj clar: Nu vă temeți: AUR nu va trăda poporul român.“

Poziția reprezentanților minorităților și a mai multor fracțiuni mai mici rămâne însă incertă, ceea ce sporește și mai mult incertitudinea.

Dacă guvernul cade, România ar putea intra într-o perioadă de incertitudine și mai profundă

Analiștii maghiari consideră că paradoxul situației actuale este că nici măcar căderea guvernului nu ar însemna o schimbare clară. Conform unui rezumat realizat de publicația Maszol, Constituția României prevede clar că, în urma unei moțiuni de cenzură adoptate, cabinetul demisionar se poate limita doar la gestionarea problemelor curente, până în momentul în care membrii noului guvern depun jurământul.

În practică, acest lucru înseamnă că funcționarea statului nu se oprește, dar deciziile strategice sunt amânate, ceea ce poate duce cu ușurință la o perioadă de tranziție prelungită.

„Însă situația actuală din parlament nu lasă să se întrevadă formarea rapidă a unei noi majorități stabile. Procesele legate de moțiunea de cenzură arată, de asemenea, cât de fragile sunt alianțele politice: mai mulți semnatari s-au retras, unii deputați au schimbat partidul, iar alții au anunțat că, în cele din urmă, nu vor participa la vot.“, relatează „mandiner“, adăugând că, între timp, „membrii fracțiunii minoritare au primit mână liberă, astfel încât și decizia lor a rămas imprevizibilă“. „Situația este complicată și mai mult de faptul că anumite partide – cum ar fi RMDSZ și USR – au anunțat că, deși vor fi prezente la dezbatere, nu vor vota, ceea ce influențează, de asemenea, rezultatul final. Între timp, cele două principale blocuri politice, PSD și PNL, încearcă până în ultima clipă să-i atragă de partea lor pe deputații indeciși.“

Toate acestea, scrie „mandiner“, înseamnă că România ar putea ajunge cu ușurință într-un impas politic în care o cădere a guvernului nu ar rezolva instabilitatea actuală, ci, dimpotrivă, ar agrava-o.

„Prin urmare, votul de astăzi nu va clarifica neapărat situația, ci ar putea marca mai degrabă începutul unei perioade de tranziție mai lungi și greu de prevăzut.“, încheie jurnaliștii maghiari.

