01 oct. 2025, 20:54, Știri externe
Macron lucrează la „actualizarea” doctrinei NUCLEARE franceze/ Anunțul va fi făcut „la începutul anului 2026”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat, miercuri, că va rosti un discurs „la începutul anului 2026” despre doctrina nucleară franceză, care este în curs de „actualizare”.

„Lucrez în prezent la actualizarea doctrinei noastre și doresc să continui să aprofundez dialogul strategic cu europenii care doresc acest lucru. În orice caz, există o dimensiune europeană încă din 1962”, a declarat președintele francez.

Problema extinderii forței de descurajare nucleară a Franței către alte țări europene a fost dezbătută în ultimele luni, pe fondul îngrijorărilor că acestea ar putea rămâne fără sprijinul Statelor Unite.

Cancelarul german, Friedrich Merz, și-a exprimat sprijinul pentru o dezbatere privind această posibilitate. Emmanuel Macron urmează să călătorească, vineri, la Saarbrucken, Germania, pentru Ziua Unității Germane, la 35 de ani de la reunificare, potrivit cotidianului Le Figaro.

Uniunea Europeană contracarează amenințarea Rusiei

Macron a propus planul disuasiunii nucleare pentru a contracara amenințarea Rusiei la adresa securității europene. Președintele francez a denunțat, miercuri, atacurile hibride ale Moscovei, luând în considerare posibilitatea doborârii avioanelor militare ruse.

Tensiunile dintre Uniunea Europeană și Rusia s-au accentuat în urma incursiunilor aeriene ruse cu drone pe teritoriile Poloniei, României, Estoniei și Danemarcei.

Ursula von der Leyen a propus crearea de capabilități interoperabile ale NATO, Uniunii Europene, Națiunilor Unite și Coaliției Statelor Voluntare, pentru asigurarea ”apărării europene”. La rândul său, Mark Rutte, secretarul general al NATO, a cerut acțiuni concrete pentru protejarea spațiului aerian european.

De asemenea, Franța și Statele Unite planifică o a doua misiune comună de manevre coordonate cu sateliți pe orbită, demers care are scopul de a perfecționa capacitățile de spionaj, pe măsură ce tensiunile la nivel mondial se amplifică.

Foto: Profimedia

