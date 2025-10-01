Mesajul liderilor UE după summitul de la Copenhaga, la care a participat inclusiv Nicușor Dan/ „Menținem UNITATEA, pentru securitatea continentului”

Liderii țărilor din cadrul Uniunii Europene și ai instituțiilor comunitare au stabilit menținerea sprijinului militar pentru Ucraina până la obținerea unei ”păci corecte” în războiul cu Rusia și au analizat opțiuni de utilizare a profiturilor generate de activele ruse imobilizate prin sancțiuni.

”Am finalizat dezbaterea pe tema sprijinului pentru Ucraina. Am discutat despre posibilitatea utilizării în moduri mai bune a activelor financiare ruse care sunt imobilizate”, a anunțat Antonio Costa, președintele Consiliului European, la finalul summitului informal de la Copenhaga. ”Vom continua discuțiile la viitoarea noastră reuniune a Consiliului European. Începând din 24 februarie 2022, Uniunea Europeană a stat ferm de partea Ucrainei, nu doar prin vorbe, ci prin acțiuni. Vom continua sprijinul până la obținerea unei păci corecte și durabile. Menținem unitatea, pentru a garanta securitatea continentului nostru”, a subliniat Antonio Costa. We have now concluded our debate on continued support to Ukraine. We discussed the possibility of making better use of Russian immobilised assets. We will continue this discussion at our next European Council meeting in October. Since 24 February 2022, the European Union has… — António Costa (@eucopresident) October 1, 2025

Anterior, la începerea summitului, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a reiterat că ”Ucraina este prima linie de apărare a Europei”.

”De aceea, trebuie să suplimentăm sprijinul militar. Astăzi, alocăm patru miliarde de euro Ucrainei. Așa cum am convenit, jumătate din fonduri vor fi dedicate dronelor”, a subliniat președintele Comisiei Europene.

UE și NATO acționează împreună pentru respingerea amenințărilor Rusiei

Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană au stabilit să intensifice acțiunile de contracarare a amenințărilor Rusiei.

”Europa trebuie să furnizeze un răspuns puternic și unitar la incursiunile dronelor Rusiei de la frontierele noastre. Vom propune acțiuni imediate pentru a crea un zid anti-dronă în cadrul Sistemului pentru monitorizarea flancului estic. Trebuie să acționăm rapid, împreună cu Ucraina și prin coordonarea strânsă cu NATO”, a declarat marți Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

La rândul său, Mark Rutte, secretarul general al NATO, a cerut acțiuni concrete pentru protejarea spațiului aerian european.

”Trebuie să ne menținem cerul în siguranță. Am observat ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni cu dronele intrate în Polonia, cu avioanele MIG-31 care au pătruns în Estonia, iar acum vedem ce se întâmplă în Danemarca. În Danemarca, încă evaluăm cine se află în spatele incidentelor. Dar, în privința Poloniei și Estoniei, este clar că sunt rușii. Analizăm dacă sunt acțiuni intenționate sau nu. Dar chiar dacă nu sunt intenționate, este un comportament iresponsabil și inacceptabil”, a subliniat Mark Rutte.

Foto: Antonio Costa /X

