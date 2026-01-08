Prima pagină » Știri externe » Focuri de armă în Iran, proteste de amploare în Teheran. Trump amenință: „Dacă ucid oamenii, îi vom lovi foarte puternic”. 2 ofițeri IRGC morți

08 ian. 2026, 21:12
UPDATE: Vechiul drapel al Imperiului Iranian a fost înălțat

Un protestatar s-a urcat pe o statuie din piața centrală a orașului Khorramabad (vestul Iranului).

Steagul Leului și Soarelui (drapelul Statului Imperial al Persiei  de dinainte de Revoluția Islamică) este arborat în piața centrală a orașului. Tot mai mulți manifestanți iranieni cer reinstaurarea dinastiei Pahlavi.

UPDATE: Zboruri suspendate, întreruperi de curent, focuri de armă, o țară întreagă în haos

Ultima oră: Proteste majore se petrec în Iran:

  • Mulțime imensă în Teheran
  • Se raportează întreruperea internetului la nivel național
  • Iranul suspendă zborurile la Aeroportul Internațional Tabriz, relatează Mehr News
  • Peste 340 de proteste au avut loc în toate cele 31 de provincii ale Iranului
  • Grupul iranian pentru drepturile omului afirmă că cel puțin 34 de protestatari și doi ofițeri de securitate au fost uciși, iar peste 2.000 de persoane au fost arestate
  • Mai multe mass-media iraniene de stat și semi-oficiale sunt, potrivit rapoartelor, nefuncționale sau se confruntă cu întreruperi

ACUM se desfășoară proteste mari împotriva regimului ayatollahului Khamenei în capitala Iranului, Teheran.  Au fost auzite focuri de armă. Au fost raportați doi ofițeri IRGC morți. Bilanțul victimelor: 4 morți din partea oamenilor regimului, 45 din partea protestatarilor. 

Trump a declarat într-o intervenție televizată în presa SUA că este dispus să atace din nou Iranul dacă regimul omoară civili care protestează pașnic.

Le merge foarte prost… Vă spun că nu le merge bine. Dacă încep să omoare oameni… Îi vom lovi foarte tare. Ei știu și li s-a spus foarte hotărât… că dacă fac asta, vor plăti un preț foarte mare.”, a declarat președintele.

Trump nu-l vrea pe Reza Pahlavi să devină Șahul Iranului

În mod surprinzător, președintele american a spus că nu îl susține pe Reza Pahlavi pentru a fi noul lider al țării.

„L-am observat și pare o persoană simpatică, dar nu sunt sigur că ar fi potrivit să fac asta în calitate de președinte în acest moment. Cred că ar trebui să lăsăm pe toată lumea să se prezinte și să vedem cine iese în evidență. Nu sunt sigur că ar fi neapărat un lucru potrivit”, a spus Trump după ce a insinuat că ar putea avea un rol în  schimbarea regimului iranian.

Pe 22 iunie 2025, SUA au efectuat primul atac major asupra Iranului: Donald Trump a ordonat ca trei centrale atomice suspectate pentru înarmare nucleară să fie bombardate de bombardierele stealth B-2 Spirit, punând capăt războiului de 12 zile cu Israelul printr-un armistițiu.

