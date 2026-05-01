Prima pagină » Știri externe » Trump sfidează Congresul în conflictul cu Iranul. Termenul de 60 de zile pentru aprobarea războiului a expirat. Ce argumente aduce Pentagonul

Trump sfidează Congresul în conflictul cu Iranul. Termenul de 60 de zile pentru aprobarea războiului a expirat. Ce argumente aduce Pentagonul

Trump sfidează Congresul în conflictul cu Iranul. Termenul de 60 de zile pentru aprobarea războiului a expirat. Ce argumente aduce Pentagonul

Administrația Trump este pe cale să depășească cu mult termenul limită inițial pentru aprobarea de către Congres a războiului din Iran. Potrivit legislației americane, administrația de la Washington trebuie să primească aprobarea Congresului SUA în termen de maximum 60 de zile pentru a continua războiul din Iran. Cu toate acestea, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a precizat că armistițiul impus de Trump a dus la sistarea operațiunii și, prin urmare, nu mai este nevoie de aprobare, scrie Wall Street Journal.

Conform unei legi din 1973 numită Rezoluția privind Puterile de Război, președintele Statelor Unite poate angaja țara într-un război timp de maximum 60 de zile fără o aprobare formală din partea Congresului. La Capitoliu se aștepta ca termenul limită de 60 de zile să expire vineri, 1 mai.

Cum interpretează Pentagonul legislația americană

Conform legii, perioada de 60 de zile poate fi prelungită cu 30 de zile dacă președintele certifică în scris Congresului că utilizarea continuă a forței este necesară pentru retragerea în siguranță a trupelor americane.
Casa Albă și Secretarul Apărării, Pete Hegseth, susțin că acest termen nu mai este aplicabil sau că „ceasul s-a oprit”. Argumentul lor principal este că armistițiul intrat în vigoare la începutul lunii aprilie a „terminat” oficial ostilitățile, chiar dacă forțele americane mențin o blocadă navală. Joi, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat c acest armistițiu, care a început pe 8 aprilie, a pus capăt problemelor birocratice.

„Suntem într-un armistițiu chiar acum, ceea ce înseamnă că, din câte înțelegem, ceasul de 60 de zile se oprește temporar în timpul unui armistițiu”, a spus Hegseth. „Asta… asta e înțelegerea noastră”.

Democrații și unii republicani vor să limiteze puterile de război ale lui Trump

Pe de altă parte, democrații și unii republicani contestă această interpretare a legii și consideră că atâta timp cât trupele sunt implicate în operațiuni ofensive sau blocade, autorizarea din partea Congresului este obligatorie.

În timp ce Donald Trump a oprit atacurile aeriene împotriva Iranului, marina americană continuă să aplice blocada maritimă care interzice navelor să ajungă sau să părăsească porturile iraniene. Potrivit dreptului internațional, o blocadă este considerată un act de război.

Joi, 30 aprilie, Congresul SUA s-a pronunțat pentru a șasea oară de la începutul războiului cu Iranul pentru limitarea puterilor de război ale lui Trump. Senatul a respins mai multe încercări de a limita puterile lui Donald Trump sau de a-l obliga să retragă trupele, oferindu-i practic posibilitatea de a continua operațiunea împotriva Iranului. Cea mai recentă, cea de pe 30 aprilie, a picat cu 47 la 50 de voturi.

