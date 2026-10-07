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Noua linie electrică care va lega România de Moldova va purta numele lui Trump. Americanii finanțează proiectul „Trump Liberty Line” cu 130 de milioane de dolari

Noua linie electrică care va lega România de Moldova va purta numele lui Trump. Americanii finanțează proiectul „Trump Liberty Line” cu 130 de milioane de dolari
Linie electrică - Foto: Unsplash - imagine cu rol ilustrativ
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Noua linie electrică de înaltă tensiune care va conecta România și Republica Moldova va purta numele „Trump Liberty Line”. Proiectul Strășeni–Gutinaș beneficiază de o investiție de 130 de milioane de dolari din partea guvernului SUA.

O nouă legătură energetică între România și Republica Moldova va purta numele președintelui american Donald Trump. Viitoarea linie electrică de înaltă tensiune Strășeni–Gutinaș va fi denumită „Trump Liberty Line” – „Linia Libertății Trump” , potrivit unui anunț al Ambasadei SUA la Chișinău, potrivit Reuters.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Proiectul este susținut printr-o investiție de 130 de milioane de dolari din partea guvernului Statelor Unite și este destinat consolidării securității și independenței energetice a Republicii Moldova.

Ambasada americană a anunțat și constituirea unui grup de lucru pentru dezvoltarea proiectului, la care participă Ministerul Energiei de la Chișinău, Moldelectrica și compania americană Black & Veatch.

Noua linie va funcționa la o tensiune de 400 kV și va lega stația Strășeni din Republica Moldova de stația Gutinaș din România, devenind o nouă conexiune directă a sistemului energetic moldovean cu piața europeană prin România.

Chișinăul: Proiectul aduce beneficii cetățenilor Republicii Moldova

Guvernul de la Chișinău și-a exprimat susținerea pentru investiție, punând accentul pe importanța strategică a noii infrastructuri energetice.

„Guvernul Republicii Moldova susține inițiativele care aduc beneficii cetățenilor Republicii Moldova, în special pe cele care asigură securitatea și infrastructura energetică a țării”, a declarat Dumitru Ciorici, purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, pentru Reuters.

Republica Moldova este dependentă într-o măsură importantă de energia electrică importată prin conexiunile cu România și Ucraina. Vulnerabilitatea sistemului a devenit evidentă după atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au provocat în trecut perturbări ale fluxurilor de electricitate din regiune.

Noua interconectare este gândită tocmai pentru a crește capacitatea de transfer și pentru a oferi Chișinăului un acces mai sigur la energia disponibilă pe piața europeană.

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