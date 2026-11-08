Gadi Eisenkot îndeamnă la acțiuni militare urgente împotriva grupării Hamas: „Nu este timp de pierdut” / Ce spune Trump despre posibilitatea reluării atacurilor împotriva Iranului

Gadi Eisenkot îndeamnă urgent la acțiuni împotriva grupării teroriste Hamas, avertizând asupra unei crize diplomatice. Liderul opoziției, desemnat recent premier de către președintele Isaac Herzog să formeze un nou guvern israelian, a spus că toate partidele trebuie să se angajeze să recunoască Hamas ca organizație teroristă.

De asemenea, Eisenkot a spus că toate partidele trebuie să susțină eforturile armatei pentru distrugerea capabilităților militare ale grupării Hamas, potrivit Al Jazeera.

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UPDATE: Trump îl îndeamnă pe Netanyahu să aplice planul său de pace în Gaza

Donald Trump l-a îndemnat pe premierul Netanyahu să înainteze planul de pace din Gaza ca urmare a rezultatelor alegerilor. Planul presupune dezarmarea Hamas, demilitarizarea Fâșiei Gaza și transferul pașnic al puterii către o administrație palestiniană tehnocrată. Implementarea a fost amânată pentru mai multe luni din cauza opoziției israeliene, potrivit Axios.

Washingtonul vrea progrese acum în implementarea planului de pace, indiferent cine va fi premierul desemna să formeze guvernul. Administrația Trump îi cere Israelului să coopereze. Înainte ca republicanii să piardă alegerile de la mijlocul mandatului, Trump a anunțat că va înceta să mai ofere fondul anual de 4 miliarde de dolari Israelului.

Eisenkot, premierul desemnat: „Provocările sunt prea urgente”

„Israelul nu dispune de luxul de a irosi timp sau de a repeta runde de alegeri nesfârșite. Provocările sunt prea urgente”, a spus Eisenkot într-un discurs la care a fost prezent și președintele Herzog.

Eisenkot a avertizat că Israel este în mijlocul unei crize diplomatice distructive, când cei mai apropiați aliați au reconsiderat relațiile cu țara. Eisenkot, fost militar de carieră, are șase săptămâni la dispoziție să formeze un guvern.

Ministru israelian: „Misiunea din Iran nu este încă completă”

Între timp, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a spus că misiunea din Iran „nu este încă completă”. El le-a declarat reporterilor că Israel este mult mai determinat să lanseze o acțiune preventivă împotriva adversarilor.

„Iranul își reia eforturile pentru a obține armele nucleare. Nu putem accepta aceste amenințări”, a spus ministrul.

Corpurile Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran au spus că răspunsul Iranului ar putea fi devastator și sever dacă SUA și Israel reiau atacurile.

Trei petroliere care au traversat strâmtoarea Ormuz fără autorizație au fost lovite, raportând incendii severe și explozii, au anunțat Gărzile Revoluționare.

Trump, despre reluarea războiului cu Iran

Potrivit CNN, Donald Trump a declarat că reluarea atacurilor asupra Iranului este puțin probabilă dacă Iranul face progrese pentru încheierea unui nou acord nuclear cu SUA și redeschide strâmtoarea Ormuz.

„Depinde de ei dacă vor semna un acord puternic. Aș face-o dacă ar fi necesar, dar i-am lovit destul de tare”; a spus Trump.

Președintele american a avertizat că forțele SUA rămân mobilizate, declarând că sunt trei portavioane complet încărcate și pregătite de acțiune. Trump pretinde că SUA au distrus 38 de brigăzi iraniene într-o singură oră și că Iranul mai deține 10% din capacitatea balistică și numai 15% din drone.

„Nu cred că îi vom lovi dacă nu este necesar. Ei vor să facă un acord neapărat”, a spus Trump, potrivit CNN.

Sursa Foto: Hepta/Wikipedia Commons