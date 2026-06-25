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Noul președinte ales al Columbiei, „El Tigre”, promite că va eradica infracționalitatea în aceeași manieră ca Bukele în El Salvador

Noul președinte ales al Columbiei, „El Tigre”, promite că va eradica infracționalitatea în aceeași manieră ca Bukele în El Salvador
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Noul președinte ales al Columbiei, Abelardo de la Espriella, promite că va eradica infracționalitatea la scară largă.

„Celor care sunt în afara legii, le transmit un mesaj categoric: Aveți la dispoziție o lună să vă reveniți și să vă organizați supunerea față de statul de drept.”, a spus noul președinte ales, care a promis că infractorii nu vor primi concesii așa cum au primit din partea președintelui actual, Gustavo Petro.

„Sub guvernul meu nu vor exista oferte generoase sau concesii inacceptabile precum cele pe care le-ați primit de la regimul care se apropie de sfârșit.”, a spus supranumitul „El Tigre”, care va iniția o campanie de arestări similară cu cea declanșată de președintele Nayib Bukele în El Salvador.

„Complicitatea actualului guvern cu crima organizată este dezgustătoare și rușinoasă. În era Tigrului, statul de drept – și numai statul de drept – va prevala.Acomodarea criminalității s-a sfârșit.”, a adăugat liderul.

Campania de arestări va viza corupții, teroriștii, traficanții de droguri și evazioniștii, a spus președintele columbian.

„Cei care persistă în corupție, terorism, trafic de droguri, extorcare și orice altă formă de violență se vor confrunta cu întreaga capacitate a statului columbian.”

Sursa Foto: Site-ul oficial

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