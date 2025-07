Serialul animat de parodie pentru adulți, „South Park”, a revenit pe micile ecrane după doi ani de pauză. În tot acest timp, producătorii Matt Stone și Trey Parker au satirizat platformele de streaming precum Disney+, platforma Onlyfans și medicamentul Ozempic, prin filmele „South Park: Joining the Panderverse”, „South Park: The End of Obesity” și „South Park (Not Suitable for Children)”.

Sezolul 27 nici n-a debutat bine și a devenit din start foarte mediatizat în toată presa americană pentru modul neconvențional prin care l-a parodiat pe președintele SUA, Donald Trump. Nu este prima oară când producătorii Matt Stone și Trey Parker fac asta.

L-au mai parodiat în trecut pe președinte pe durata primului mandat (2016-2020). Învățătorul Mr. Garrison, dascălul personajelor Eric Cartman, Stan Marsh, Kenny McCormick și Kyle Broflovski, a fost temporar președintele Statelor Unite, având costumul, freza blondă și comportamentul președintelui Trump.

Însă, din acest sezon, Trump este parodiat la propriu, ca un personaj animat cu chipul fotografiat al președintelui, în stilul în care a fost ilustrat Saddam Hussein, antagonistul serialului din primele sezoane și din filmul „South Park: Bigger, Longer & Uncut” din 1999.

Trump, în pat cu Diavolul

În primul episod al sezonului, denumit „Sermon on the Mount” (Predica de pe munte), Trump apare gol, alături de Satana. Potrivit Variety, episodul a vizat și Paramount, rețeaua cu care producătorii serialului au contract de difuzare în valoare de 1,5 miliarde de dolari. Personajele fac referire la procesul intentat de Trump împotriva Paramount, care a dus ulterior la anularea emisiunii „The Late Show With Stephen Colbert” de la CBS.



Satana îl întreabă pe Trump despre „lista Epstein”, referindu-se la dosarele nepublicate deținute de guvernul SUA referitoare la pedofilul condamnat Jeffrey Epstein, care a fost prieten cu Trump timp de 15 ani.

De asemenea, serialul prezintă atacurile președintelui împotriva Canadei, după ce Trump și-a dezvăluit intenția de a anexa și de a transforma Canada în cel de-al 51-lea stat al SUA, rezultând un război comercial.

Trump este ilustrat și într-o scenă deepfake, în care rătăcește gol în deșert.

South Park face referințe la anularea emisiunii lui Stephen Colbert

Între timp, Iisus Cristos își face apariția la școala elementară din South Park după ce președintele i-a amenințat pe locuitorii orășelului din Colorado că-i va da în judecată pentru 5 miliard de dolari, iar la un moment dat le spune copiilor și părinților revoltați:

„Nu voiam să mă întorc la școală, dar a trebuit să o fac pentru că era parte a unui proces și a acordului cu Paramount. Ați văzut ce s-a întâmplat cu CBS? Ei bine, ghiciți cine deține CBS? Paramount. Chiar vreți să ajungeți precum Colbert? Trebuie să încetați să mai fiți proști… El are puterea să dea în judecată și să ia mită și poate face orice oricui. E președintele, omule… South Park s-a terminat.”

Locuitorii orașului acceptă să-i plătească lui Trump o sumă mult mai mică, de 3,5 milioane de dolari, însă trebuie să și afișeze „mesaje pro-Trump”, iar Eric Cartman apare supărat după ce a aflat că emisiunea sa preferată de la NPR, unde „liberalii se plâng și se văicăresc despre tot felul de lucruri”, a fost anulată de Trump.

„Guvernul nu poate anula emisiunea. Adică, ce emisiune vor anula în continuare?”, spune el.

Producătorii și-au cerut scuze. Reacția furioasă a Casei Albe

Potrivit The Guardian, producătorii serialului Matt Stone și Trey Parker și-au cerut scuze către Casa Albă.

„Ne pare foarte rău”.

Cei doi se aflau într-o conferință de presă, alături de creatorul serialului „Beavis și Butt-Head”, Mike Judge, și actorul Andy Samberg, cocreatorul serialului animat „Digman!”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Taylor Rogers, i-a atacat pe producătorii serialului într-un comunicat transmis pentru Rolling Stones, atacând și mass-media de stânga, despre care spune că ar susține Partidul Democrat:

„Ipocrizia stângii nu are limite. La fel ca creatorii South Park, stânga din SUA nu are conținut autentic, motiv pentru care popularitatea (democraților) continuă să ajungă la cote minime. Acest serial (South Park) nu mai este relevant de peste 20 de ani, dar atârnă de un fir cu idei neinspirate, într-o încercare disperată de a atrage atenția. Președintele Trump a îndeplinit mai multe promisiuni în doar șase luni decât orice alt președinte din istoria țării noastre – și niciun serial de mâna a patra nu poate deraia seria de succese a președintelui Trump.”

Președintele Donald Trump, întrebat de corespondenți ce părere are despre episodul din „South Park” în care a fost parodiat, a răspuns:

„Nu am vizionat niciodată South Park!”

