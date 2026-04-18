Nu vom mai putea să ne logăm pe Facebook, TikTok, Whatsapp și Instagram fără buletin. Ce presupune „majoratul digital”, cea mai controversată lege UE

Pe 15 aprilie 2026, Comisia Europeană a anunțat că aplicația pentru verificarea vârstei utilizatorilor rețelelor de socializare pe teritoriul statelor membre UE este pregătită pentru a intra în funcțiune.

Încă de anul trecut, Comisia a colaborat cu toate statele membre pentru reglementarea platformelor de socializare ce pot avea conținut dăunător minorilor.

UE ia această măsură decisă pentru a proteja copiii și a trage la răspundere platformele online, punând siguranța pe primul loc înaintea intereselor comerciale.

Ursula von der Leyen: Aplicația de verificarea vârstei este gata

Președinta Comisiei Europene , Ursula von der Leyen, a confirmat că tehnologia din spatele aplicației este finalizată și în curând va fi valabilă pentru toți cetățenii Uniunii Europene.

Aplicația va permite utilizatorilor să-și dovedească vârsta pentru a accesa platformele online cu scopul de a preveni minorii să acceseze conținut dăunător sau neadecvat.

Siguranța online a copiilor a devenit o prioritate pentru UE

Pe măsură ce minorii petrec tot mai multe ore pe internet ca înainte, siguranța lor online a devenit principala preocupare după ce fenomene precum hărțuirea online și dependența de platforme au luat amploare.

Soluția europeană considerată „inovatoare” va fi implementată pentru a-i feri pe minori de prădători sexuali și de expunerea la conținut dăunător și ilegal.

Noua aplicație de verificarea vârstei va fi ușor de utilizat și poate fi configurată prin intermediul unui pașaport sau a unei cărți de identitate. Utilizatorii trebuie să-și dovedească ârsta atunci când vor accesa serviciile online.

Aplicația este sigură, garantează Comisia Europeană

Comisia Europeană garantează că aplicația va fi complet anonimă și că nu va pune datele intime ale internauților din întreaga Uniune Europeană în pericol.

Aplicația va funcționa pe orice dispozitiv online și este complet open source, ceea ce înseamnă că și țările partenere din întreaga lume o vor putea adopta.

Aplicația va fi complet gratuită și ușor de utilizat. Unele țări membre ale UE intenționează să integreze aplicația în portofelele lor naționale de identitate digitală.

Președinta Comisiei Europene a făcut apel ca și sectorul privat să urmeze exemplul.

