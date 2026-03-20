O femeie nu a reușit să obțină un job pentru că mașina ei este prea veche

O tânără în vârstă de 18 ani a rămas cu un gust amar atunci când i s-a spus că nu poate fi selectată pentru un post de stagiar la o agenție imobiliară, pe motiv că mașina ei era prea veche.

O tânără nu a reușit să obțină un job pentru că mașina ei este prea veche

Alanah Thompson French, din Burton Joyce, Nottinghamshire, a declarat că a aplicat pentru un post de negociator de închirieri stagiar în Nottingham în decembrie 2025, relatează BBC.

Ea a povestit că i s-a spus că cererea ei nu poate fi procesată, deoarece vehiculul ei, un Citroen C1 din 2014, nu avea sub 10 ani.

Într-o declarație, haart a spus: „Este extrem de important ca oamenii care lucrează pentru noi să utilizeze vehicule fiabile pentru propria lor siguranță personală, în special acolo unde călătoresc mulți kilometri în fiecare zi și adesea lucrează singuri.”

Alanah lucrează în prezent cu normă întreagă într-o cafenea, dar a spus că este dornică să-și construiască o carieră în sectorul imobiliar.

Ea a spus că a trebuit să declare vârsta mașinii sale în aplicația online pentru postul de la haart, la întrebarea „mașina dumneavoastră are sub 10 ani?”, iar ea a bifat „nu”.

Agenția imobiliară a declarat că i-a analizat candidatura, i-a mulțumit pentru interesul de a lucra pentru companie, dar i-a comunicat că nu a fost selectată pentru interviu, deoarece era o cerință să aibă acces la un vehicul cu o vechime mai mică de 10 ani.

Alanah a spus: „E un pic cam iritativ, pentru că, evident, atunci când aplici pentru locuri de muncă, aplici pentru o grămadă de locuri de muncă și primești un e-mail în care să spui asta… pur și simplu nu înțeleg.”

Alanah a spus că a economisit 2.800 de lire sterline și a cumpărat mașina în mai. Mașina avusese un singur proprietar anterior și avea mai puțin de 64.000 de kilometri la bord, dar și că nu a avut niciodată probleme cu autovehiculul.

Recomandările autorului: