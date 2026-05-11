Accident în județul Vaslui: un motociclist de 83 de ani a fost rănit, după ce s-a izbit de un autoturism

Duminică, 10 mai 2026, a avut loc un accident rutier în județul Vaslui, pe DJ 159. Un motociclist în vârstă de 83 de ani s-a izbit de un autoturism, la intrarea în localitatea Pungești. În urma evenimentului rutier, motociclistul de 83 de ani s-a ales cu răni. A fost preluat de echipajul TIM și transportat la spital, pentru investigații și tratament de specialitate.
„La locul evenimentului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Ivănești al Detașamentului de Pompieri Vaslui, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă dotată cu modul de descarcerare și o autospecială TIM, încadrate cu un efectiv de 5 militari.
Totodată, pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor (PSI) la locul producerii accidentului”, spun reprezentanti ISU Vaslui.