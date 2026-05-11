Accident în județul Vaslui: un motociclist de 83 de ani a fost rănit, după ce s-a izbit de un autoturism

Duminică, 10 mai 2026, a avut loc un accident rutier în județul Vaslui, pe DJ 159. Un motociclist în vârstă de 83 de ani s-a izbit de un autoturism, la intrarea în localitatea Pungești. În urma evenimentului rutier, motociclistul de 83 de ani s-a ales cu răni. A fost preluat de echipajul TIM și transportat la spital, pentru investigații și tratament de specialitate.

Accident între un motociclist și o mașină, pe DJ 159

„La locul evenimentului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Ivănești al Detașamentului de Pompieri Vaslui, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă dotată cu modul de descarcerare și o autospecială TIM, încadrate cu un efectiv de 5 militari.

Totodată, pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor (PSI) la locul producerii accidentului”, spun reprezentanti ISU Vaslui.

