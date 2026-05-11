Președintele Donald Trump a reacționat furios după răspunsul transmis de Iran la propunerea SUA privind încheierea războiului. Liderul de la Casa Albă a calificat poziția Teheranului drept „total inacceptabilă”. Negocierile privind Strâmtoarea Ormuz și programul nuclear rămân blocate.

Președintele Donald Trump a avut o reacție extrem de dură după ce Iranul a transmis răspunsul oficial la propunerea americană privind oprirea războiului izbucnit la finalul lunii februarie, scrie The Times.com.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a criticat fără rezerve poziția Teheranului.

„Tocmai am citit răspunsul din partea așa-zișilor «reprezentanți» ai Iranului. Nu îmi place deloc. ESTE TOTAL INACCEPTABIL!”, a scris Donald Trump.

Mesajul vine într-un moment extrem de tensionat pentru negocierile dintre Washington și Teheran, la doar câteva ore după ce autoritățile iraniene au transmis răspunsul lor oficial prin intermediul Pakistanului, care joacă rol de mediator între cele două state.

De asemenea, Trump a acuzat duminică Iranul că-şi bate joc de SUA de decenii şi a promis că „ei nu vor mai râde foarte mult timp”.

„Iranul duce cu vorba SUA şi restul lumii de 47 de ani. Ei „îşi bat joc de ţara noastră, care şi-a regăsit de acum grandoarea, dar nu vor mai râde foarte mult timp”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

Iranul condiționează deschiderea Strâmtorii Ormuz

Potrivit agenției iraniene ISNA, răspunsul Teheranului s-a concentrat în principal pe „încheierea războiului și securitatea maritimă” în Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz.

Deși oficialii iranieni nu au oferit detalii suplimentare, publicația The Wall Street Journal susține că Iranul ar fi dispus să permită redeschiderea graduală a Strâmtorii Ormuz pentru traficul comercial internațional.

În schimb, Teheranul cere ca Statele Unite să ridice blocada impusă navelor și porturilor iraniene.

Această condiție pare însă departe de ceea ce dorește Washingtonul. Propunerea americană presupune, în primul rând, acceptarea încetării conflictului de către Iran, urmată ulterior de negocieri ample privind programul nuclear iranian.

Negocierile rămân blocate

Tensiunile dintre cele două state continuă să crească, în condițiile în care administrația Trump insistă asupra limitării programului nuclear iranian și asupra reducerii influenței Teheranului în regiune.

În paralel, problema securității maritime din Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai sensibile teme la nivel global, având în vedere că prin această rută strategică tranzitează o mare parte din exporturile mondiale de petrol.

