Financial Times: După anunțul privind retragerea trupelor americane din Germania, Berlinul este pregătit să cumpere rachete Tomahawk, fabricate în SUA
Germania vrea să cumpere rachete Tomahawk / foto ilustrativ, sursa: Profimedia
Strategie de marketing politic sau o simplă coincidență? Poate că puțin din amândouă, dă de înțeles Financial Times, într-o analiză legată de vestea retragerii trupelor americane din Germania. De ce? Pentru că la scurt timp distanță după acest anunț a apărut informația că Berlinul este pregătit, acum, să reia discuțiile privind achiziția de rachete Tomahawk, fabricate în SUA.

Nemții vor să relanseze demersurile care au fost oprite în ultima vreme, remarcă FT.

„Esențial este să dispunem de capacități de a lovi”

Informația apare în contextul în care, de curând, Casa Albă a transmis că 5000 de militari americani vor fi  retrași din Germania. Sub alerta acestui anunț, Berlinul s-a grăbit să-și reafirme disponibilitatea de a cumpăra rachete de croazieră Tomahawk, produse de SUA.

Financial Times citează surse care susțin că Germania speră să convingă Administrația Trump să accepte vânzarea rachetelor Tomahawk la pachet cu lansatoarele terestre Typhon. Ca semn al bunelor intenții, ministrul Apărării, Boris Pistorius, se va deplasa la Washington, prilej cu care va relansa oferta de a cumpăra rachetele cu rază lungă.

„Esențial este să dispunem de capacități de a lovi”, a declarat pentru FT o sursă din interiorul Bundestag. Altcineva a precizat chiar că Germania este gata inclusiv să plătească mai mult, dacă negocierile intră în impas.

Totuși, notează Financial Times, sursele citate insistă că vizita Pistorius este condiționată de posibilitatea de a obține o întâlnire cu Pete Hegseth, secretarul american al Apărării. Deocamdată, având în vedere că relațiile dintre cancelarul Friedrich Merz și președintele Donald Trump sunt serios „avariate”, pe fondul conflictului din Iran, această variantă este departe de a fi garantată.

Tomahawk este o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune. De obicei, este lansată de pe mare și lovește ținte în adâncimea teritoriului atacat.

