Diana Buzoianu i-a dedicat un clip „de serviciu” pisicii pe care „a angajat-o” la minister: Aoleu, te-am speriat, fato? Ce comentarii a primit

Ministra Diana Buzoianu a publicat un clip pe Facebook despre „mascota” instituției, pisica „Leia”, la nici două săptămâni de la căderea Guvernului. Situația pare mai degrabă o strategie de imagine, pentru a-și păstra funcția, fapt observat și de utilizatori. Postarea a atras o mulțime de reacții. Unii îi reproșează că stă pe Facebook , în loc să își facă treaba, alții au cerut-o în căsătorie.

În timp ce România se confruntă cu o mulțime de probleme de mediu, ministra Diana Buzoianu pare a fi mai preocupată de pisica instituției, Leia, o felină pufoasă și adorabilă.

Diana Buzoianu a publicat un clip în care începe să vorbească despre situația din Delta Dunării, însă atenția i se îndreaptă rapid către pisicuța Leia. „Te-am speriat fată?” îi spune Diana Buzoianu drăgălașului patruped, pe care se apleacă să-l ia în brațe.

În descrierea postării este scris: „O zi la minister cu Leia”. Imaginile o arată pe felina adoptată la Ministerul Mediului, care se bucură de un cămin cald, jucării, mâncărică și afecțiunea Dianei Buzoianu.

Efectul postării nu a fost chiar cel scontat, deși mulți au fost „seduși” de imaginea ministrei în ipostaza iubitoarei de animale, au existat și cei care nu marșat la ceea ce pare, mai degrabă, o strategie de a câștiga simpatia cetățenilor.

„Diana, te iubim! Apropo, vrei să fii soția mea?”, a comentat unul dintre „fanii” ministrei Buzoianu.

Unii i-au reamintit Dianei Buzoianu că a gestionat deficitar multe situații și a generat multe probleme pentru populație.

„Dacă iubești o pisică, nu înseamnă că faci treabă bună pentru oameni”, i-a scris un utilizator.

Faptul că țara se confruntă cu o mulțime de situații, care așteaptă să fie soluționate, în timp ce ministra se joacă cu pisica, i-au atras o mulțime de ironii.

„Ce de treabă ai de rezolvat azi p-acolo. Ai pus țara la cale”, a comentat un cetățean la clipul în care Buzoianu se joacă cu pisica ministerului.

„Mai puțin show în fața camerei. Nu mai faceți teatru că nu ține”

Ironiile și criticile la adresa ministrei Buzoianu au continuat. Un utilizator i-a reproșat că degeaba se dă iubitoare de animale, din moment ce sute de urşi urmează a fi împuşcaţi în 2026, în urma unui proiect de lege inițiat de UDMR și adoptat de Senat.

„969 de urși mulți vor ajunge trofee pentru bogați. Netul e deja plin de anunțuri, și noi ne dăm iubitori de pisici în minister. Mai puțin PR, mai puțin scos la tablă oamenii să-i certați ca un show în fața camerei, apucături de Piedone, mai puțin „pointing fingers” și mai multe rezultate cu efect imediat”, a scris un cetățean.

Pisica Leia nu a reușit să-i înduplece nici pe cei care au trimis solicitări ministrei Mediului și care nu au primit răspuns.

„Ce frumoasa este ! Va rog încă odată cu respect de ce nu primesc niciun răspuns la întrebarea care v-am pus-o într-un mod civilizat într-o speţă personală ? Daca dvoastră. sunteți foarte ocupată cu sarcinile ministeriale poate aveți un consilier de la care să primesc răspunsul .Mulțumesc încă odată !”, i-a comentat o utilizatoare.

O altă persoană atrage atenția asupra speciilor pe cale de dispariție din Delta Dunării și o acuză pe Diana Buzoianu că, prin publicarea imaginilor, încearcă să distragă de la problemele cu adevărat importante.

„E tot din rezervația DELTA DUNĂRII !

Da vietăţile trebuie protejate în ariile protejate ! Doamnă încercați să nu mai faceți teatru ca nu ține!”, mai spune un cetățean.

Nici ironiile cu tentă penală nu lipsesc de la clipul cu pisica Leia. (Cu ce o fi greșit biata felină… )

„Să înțeleg ca la d-na ministru se intră doar cu pliculeț?:)) PS:cine nu pricepe ce fel de pliculeț este rugat să scrie altundeva”, scrie utilizatorul.

„Mai mult pe Facebook, decât fapte concrete. Cât costă invazia asta de clipuri”

Cetățenii nu se lasă câtuși de puțin impresionați de ipostaza Dianei Buzoianu, ca mare iubitoare de pisici. Mulți îi solicită să se ocupe de sarcinile profesionale și să lase „circul” pe banii bugetarilor.

„Mai mult pe Facebook, decât fapte concrete”, spune o persoană „Ăștia sunteți, mult circ! Doar că pe banii noștri. Cât costă invazia asta de clipuri”, adaugă un utilizator. „Ţi-am trimis niște fotografii cu „lucrările” forestiere din Parcul Național Domogled-Valea. Niciun răspuns și au trecut vreo două săptămâni și mai bine? Aşteptați poate să radă tot”, îi transmite un cetățean.

Diana Buzoianu a adoptat o pisică, care a suferit un caz sever de abuz

La începutul lunii aprilie, Diana Buzoianu a anunțat adoptarea unei pisici salvate dintr-un caz sever de abuz. Ministrul Mediului preciza că felina, redenumită Leia, va locui la sediul ministerului, într-un spațiu special amenajat, urmând să beneficieze de îngrijire permanentă.

Totodată, potrivit surselor Gândul, angajații instituției au primit pe email un set detaliat de recomandări despre cum trebuie tratat noul „rezident permanent”.

În mesajul transmis angajaților, conducerea ministerului anunță că felina Leia va sta în cabinetul Dianei Buzoianu și cere respectarea unor reguli stricte.

