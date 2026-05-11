Meteorologii Accuweather anunță fenomene meteo rare începând cu data de 16 mai 2026, în București

Meteorologii Accuweather anunță fenomene meteo rare, începând cu data de 16 mai 2026, în Capitală. Despre ce anume este vorba.

Ne aflăm în cea de-a treia lună de primăvară, însă temperaturile sunt mult mai ridicate comparativ cu normalul perioadei. Mai exact, sunt valori termice de vară chiar, cu maxime care ajung și la 27 de grade C.

Un al fapt care susține ideea că atmosfera de afară este una văratică sunt și fenomenele meteo care apar în această lună, specifice, de fapt, pentru lunile de vară iulie și august.

Este vorba despre furtunile electrice, care se manifestă pe parcursul mai multor zile, îndeosebi în a doua jumătate de mai.

Mai exact, meteorologii Accuweather prognozează furtuni electrice în București în zilele de 16, 17, 18, 19, 20, 21 mai. Sunt, practic, 6 zile la rând în care vremea ploioasă și descărcările electrice își vor face prezența.

De altfel, luna mai se încheie tot cu zile în care aceste fenomene meteo se manifestă, iar în zilele de 28, 29 și 30 mai vor fi furtuni electrice, specifice lunilor de vară.

Temperaturile maxime și minime din lună for fi: 27 de grade cele diurne, iar cele nocturne vor coborî până la 8 grade C.

De asemenea, vor fi și zile însorite, fără nori, în datele de 23 și 24 mai 2026.

Așadar, luna mai se desfășoară cu fenomene meteo rare, începând cu data de 16 mai 2026, în București.

