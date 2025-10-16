O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia

Anna Paulina Luna, o membră a Camerei Reprezentanților, a anunțat, joi, că a primit din Rusia un raport referitor la asasinarea fostului președinte american John F. Kennedy în 1963.
”Mi-a fost furnizat de către ambasadorul Rusiei acest raport despre asasinarea lui John F. Kennedy. Raportul este accesibil acum publicului american. Documentele nu au fost editate, redactate sau modificate, ci apar în forma originală în care mi-au fost furnizate”, a declarat Anna Paulina Luna, într-un mesaj postat pe platforma X.
The following report ref the JFK assassination was delivered to me by the Ambassador from Russia and is now made accessible to the American public at the link below. These documents have not been edited, redacted or tampered with but appear in their original form as delivered to…
— Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna) October 16, 2025
”În timp ce experții încearcă în mod activ să autentifice legitimitatea acestor documente, iar de data aceasta par a fi autentice, acum, publicul american are acces nerestricționat pentru a decide sigur”, a subliniat Anna Paulina Luna, un politician republican apropiat al președintelui Donald Trump.
Anna Paulina Luna a precizat că o echipă de experți va traduce documentul.
”O echipă de specialiști se îndreaptă spre biroul meu pentru a începe traducerea și analizarea documentelor”, a subliniat ea.
Pe 18 martie, Administrația Donald Trump a publicat mii de documente care conțin informații declasificate despre asasinarea fostului președinte american John F. Kennedy, în noiembrie 1963. În ianuarie, președintele Donald Trump a emis o ordonanță executivă prin care a dispus publicarea documentelor clasificate referitoare la asasinarea președintelui John F. Kennedy, a fostului procuror general Robert Kennedy și a activistului pentru drepturi civice Martin Luther King jr. În aprilie, Washingtonul a publicat documente privind circumstanțele asasinării senatorului democrat Robert F. Kennedy, în 1968.
