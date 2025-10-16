O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia

Anna Paulina Luna, o membră a Camerei Reprezentanților, a anunțat, joi, că a primit din Rusia un raport referitor la asasinarea fostului președinte american John F. Kennedy în 1963.

”Mi-a fost furnizat de către ambasadorul Rusiei acest raport despre asasinarea lui John F. Kennedy. Raportul este accesibil acum publicului american. Documentele nu au fost editate, redactate sau modificate, ci apar în forma originală în care mi-au fost furnizate”, a declarat Anna Paulina Luna, într-un mesaj postat pe platforma X.

”În timp ce experții încearcă în mod activ să autentifice legitimitatea acestor documente, iar de data aceasta par a fi autentice, acum, publicul american are acces nerestricționat pentru a decide sigur”, a subliniat Anna Paulina Luna, un politician republican apropiat al președintelui Donald Trump.