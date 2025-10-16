Atac al Israelului în sudul Fâșiei Gaza. Cel puțin două persoane au fost ucise, în pofida armistițiului

Armata israeliană a lansat, joi, un atac aerian în sudul Fâșiei Gaza, omorând cel puțin două persoane, în pofida armistițiului cu grupul islamist Hamas.

O dronă israeliană a atacat un vehicul suspect în zona Abasan al-Kabira, în apropierea orașului Khan Younis. Zona se află sub controlul armatei israeliene, în virtutea acordului cu grupul islamist Hamas.

Cel puțin doi indivizi au fost uciși în acest atac, conform publicațiilor Haaretz și The Times of Israel.

Incidentul intervine în contextul în care Israelul și grupul militant palestinian Hamas vor iniția negocieri pentru opțiunile de implementare a etapei a doua a Acordului de armistițiu.

Guvernul Netanyahu și liderii Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului. Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a acuzat de mai multe ori grupul Hamas că tergiversează transferul cadavrelor ostaticilor.

”Sarcina urgentă este să asigurăm repatrierea ostaticilor decedați. Orice amânare sau evitare deliberată va fi considerată o încălcare flagrantă a acordului și va atrage o ripostă imediată”, a afirmat Israel Katz.

Și grupul islamist Hamas a denunțat încălcarea armistițiului, din cauza altor incidente armate soldate cu șase morți în Fâșia Gaza.

Hamas a anunțat, miercuri seară, că și-a îndeplinit toate obligațiile și că a transferat în Israel cadavrele tuturor ostaticilor pe care le-a putut găsi.

”Am transferat toți ostaticii aflați în viață și toate cadavrele pe care le-am putut găsi. Resturile umane pe care nu le-am putut returna necesită multe eforturi și echipamente speciale pentru a le găsi, depunem eforturi intense pentru a rezolva această problemă”, a comunicat grupul islamist palestinian.

La rândul său, președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că armata israeliană va relua operațiunile în Fâșia Gaza dacă Hamas nu respectă termenii acordului.

