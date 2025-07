O navă israeliană de croazieră a fost respinsă de PROTESTELE desfășurate pe o insulă grecească/ Vasul a fost forțat să își schimbe ruta spre Cipru 

O navă de croazieră care transporta turiști israelieni a fost forțată să își schimbe ruta spre Cipru, după ce a fost întâmpinată de un protest pentru încheierea războiului din Fâșia Gaza, desfășurat pe insula grecească Syros.

Aproximativ 1.600 de pasageri israelieni aflați la bordul navei Crown Iris au fost împiedicați să debarce din cauza protestelor la care au participat peste 300 de manifestanți. Persoanele care au sprijinit protestul pentru încheierea războiului din Fâșia Gaza le-au indicat turiștilor israelieni că nu sunt bineveniți din cauza tacticilor abordate de Israel pe teritoriul palestinian. Manifestanții au fluturat afișe cu diferite mesaje, printre care se numără „Opriți genocidul”, alături de steagurile palestiniene.

⚡️🇬🇷BREAKING: Pro-Palestine Protest blocks Israeli Cruise Ship in Syros

Hundreds of Israelis aboard a Mano Maritime cruise ship were stranded at the port of Syros, Greece, after pro-Palestinian protesters blocked them from disembarking. The protest was held in response to… pic.twitter.com/x6d2p0Ue5k

