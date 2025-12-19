O nouă rundă de negocieri la Miami. Delegațiile din SUA, Rusia, UE și Ucraina se întâlnesc din nou pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean

Delegațiile cu negociatori din Ucraina, Rusia și Uniunea Europeană se întâlnesc vineri în Statele Unite pentru a purta cu americanii discuții cu miză mare. Aceste negocieri, după cum afirmă Kyiv Post, au fost amânate anterior pentru a se adapta la agenda încărcată a lui Steve Witkoff. Discuții de la Miami urmează unei runde intense de consultări care a avut loc anterior la Berlin între reprezentanții SUA, ai Ucrainei și partenerii europeni – Franța, Germania și Marea Britanie.

Delegația ucraineană va fi condusă de principalul negociator al lui Zelenski, Rustem Umerov, alături de generalul-locotenent Andrii Hnatov. Potrivit CNN, la întâlnirea dintre Umerov și Witkoff participă și reprezentanți ai Germaniei, Franței și Marii Britanii.

„La invitația părții americane, Uniunea Europeană este, de asemenea, implicată în acest format. Mulțumim Statelor Unite pentru coordonarea care ne permite să menținem o viziune comună și să avansăm împreună”, a scris Umerov pe Telegram.

Discuțiile de pace se desfășoară, după cum s-a obișnuit, la Miami, în cadrul cărora oficialii americani insistă asupra unui progres înainte ca invazia Rusiei să împlinească patru ani.

Potrivit planului, oficialii americani sunt așteptați să se întâlnească în prealabil cu Kirill Dimitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei, alături de Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner. Mai apoi, delegația americană va avea o întâlnire separată cu cea ucraineană. Rămâne neclar dacă secretarul de stat american Marco Rubio, aflat și el la Miami în acest weekend, se va întâlni cu vreuna dintre delegații.

Donald Trump: Ucraina trebuie să se miște rapid, altfel Rusia se răzgândește

Donald Trump a cerut public Ucrainei ieri să „se miște rapid” în negocieri, avertizând că Rusia își poate schimba poziția dacă discuțiile trenează. Discuțiile vizează un plan de pace care include garanții de securitate pentru Ucraina (similare Articolului 5 din tratatul NATO), concesii teritoriale din partea Ucrainei și posibila desfășurare a unei forțe multinaționale de menținere a păcii.

Oficialii americani au indicat recent un consens de aproximativ 90% între SUA, Ucraina și partenerii europeni asupra structurii acestui plan, dar disputele teritoriale rămân încă nerezolvate.

În cadrul conferinței sale anuale de maraton susținute astăzi, Vladimir Putin a semnalat că „mingea este în terenul Ucrainei și al Occidentului”, menținând cerințele sale dure privind recunoașterea teritoriilor anexate și statutul de neutralitate al Ucrainei.

Marco Rubio: Războaiele se termină prin două modalități

Statele Unite încearcă să determine condițiile pe care Ucraina și Rusia le pot accepta pentru a pune capăt războiului, spune secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio.

„Războaiele se termină de obicei în unul din două moduri: prin capitularea uneia dintre părți sau printr-o soluționare negociată. Nu vedem niciun participant la război care să se predea în viitorul apropiat, deci doar o soluționare negociată ne oferă posibilitatea de a pune capăt acestui război”, a declarat Secretarul de Stat al SUA.

